Россия наращивает мясо

Сергей Юшин

Это было связано с крайне неблагоприятной ситуацией по опасным болезням животных, ростом себестоимости производства, последствиями ковидных ограничений, нарушениями логистики в мировой торговле.

Сравнивая ситуацию на мировом рынке и в нашей стране, можно сказать без преувеличения, что Россия была островком не только стабильности, но и роста. Во-первых, в отличие от многих стран, в мы увеличили производство всех видов мяса. По предварительным прогнозам, общий объем производства вырастет на 3,5% по сравнению с прошлым годом. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Госдуме сообщил, что по результатам 2022 года объем производства мяса может составить 16 млн тонн в живой массе. Абсолютным лидером здесь является производство свинины – по итогам года рост составит не менее 6-7%. Также сохраняются высокие темпы в производстве индейки. Россия вышла на третье место в мире по этому направлению, и есть все основания рассчитывать, что в следующем году мы станем вторыми. По мясу птицы и свинине входим в пятерку лидеров и уверенно удерживаем эти позиции.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, благодаря сохранению доступных цен потребление мяса и мясопродуктов в этом году в стране увеличится до рекордных 78 кг на человека. Средние цены поставщиков мяса птицы и свинины в этом году ниже, чем в прошлом. Вслед за этим снижаются они и в рознице. В том числе ценовой стабильности способствовала нормализация ситуации по опасным болезням животных, которая в целом была гораздо лучше, чем в других странах с развитым животноводством.

В этом году введены в строй новые современные мощности по убою, переработке и упаковке продукции, постоянно расширяется ассортимент, повышается качество и безопасность. Сегодня сотрудничество производителей с ведущими торговыми сетями обеспечивает поставки свежей охлажденной продукции в самые дальние регионы. Например, Дальний Восток и Приморье, которые долгое время зависели от импорта, сейчас практически полностью обеспечены российским мясом птицы и свинины и имеют высокий экспортный потенциал.

При этом нужно сказать, что позитивные результаты достигнуты в крайне непростых условиях. Волатильность курсов валют, нарушение логистических цепочек, затруднение банковских платежей, которые наблюдались в первой половине года, представляли серьезный риск для экспорта мяса. Из-за резкого повышения ключевой ставки ЦБ для аграриев на короткий период стали недоступны кредиты. Большие опасения вызывала покупательная способность населения. Немало забот доставил и уход с российского рынка крупных поставщиков сельхозтехники и оборудования.

Большую часть года бизнесу и государству приходилось принимать быстрые и непростые решения. Не будет преувеличением сказать, что успехи животноводства в 2022 году напрямую связаны с тем, что правительство оперативно обеспечило доступность льготных оборотных кредитов и в целом существенно увеличило меры господдержки отрасли. Но этого было бы недостаточно, если бы одновременно в течение года не реализовывалась программа адресной социальной поддержки населения. Семьи с детьми, пенсионеры, бюджетники, военнослужащие и другие категории граждан получили субсидии в объеме нескольких сотен миллиардов рублей, большая часть которых, несомненно, была потрачена на продукты питания. Поддержка потребительского спроса позволила сохранить устойчивость сектора.

Трудности удалось преодолеть и в экспорте. По предварительным оценкам, общий объем поставок за рубеж мясопродуктов в этом году впервые в истории может приблизиться к 1,5 млрд долларов. Расширяется и география: российское мясо сегодня известно не только у традиционных покупателей (Китай, Вьетнам), но и в странах Персидского залива, Северной Африки. Мы наращиваем поставки мяса даже в Южное полушарие – например, в Анголу. Российская ветеринарная служба и Минсельхоз ведут переговоры с десятками стран по открытию новых рынков для отечественной продукции. И именно это является сейчас важнейшим условием инвестиций в наращивание производственных мощностей.

Понемногу решаются и более сложные вопросы. Многие годы Россия зависела от поставок племенного генетического материала. Но сегодня все больше компаний прилагают усилия для преодоления этой проблемы, открываются новые селекционно-генетические центры. Это непростая и требующего большого времени работа. Но делать ее необходимо, чтобы российское животноводство стало по-настоящему устойчивым.

Уже сейчас заявлено о беспрецедентных мерах поддержки сельского хозяйства в 2023 году, и это крайне важно в сложившихся условиях. Мы осознаем, что внешнее давление будет только усиливаться и будут возникать новые проблемы, которые потребуют быстрых и нестандартных решений как от бизнеса, так и от государства. Уверен, что постоянный диалог отраслевого сообщества и правительства является гарантией того, что продбезопасность страны будет обеспечена.