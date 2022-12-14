Вангуем, ковидиоты не едят франкенфуд: какие еще новые слова прижились в последнее время

Финское слово kalsarikannit означает «калсариккянит» процесс выпивания алкогольных напитков дома, в нижнем белье, без желания пойти куда-либо Фото: Shutterstock

СЛОВАРЬ ПАНДЕМИИ

Все знают: язык меняется с ходом истории. И разные события всегда служили толчком к появлению в любом языке новых слов, часть из которых филологами заносится в словари, а часть остается в языке разговорном, так не удостоившись такой чести.

Конечно же, самой яркой и самой масштабной вехой в новейшей истории всего человечества стала пандемия COVID-19, обогатившая лексикон людей живущих в самых разных странах забавными и не очень словечками.

Взять, например ковидиот (covidiot): это слово одинаково звучит и в русском, и в английском, и в немецком, и означает человека, который либо чрезмерно паникует из-за COVID-19 (например, в невероятных количествах скупает туалетную бумагу), либо наоборот демонстративно пренебрегает всеми санитарными требованиями и ни за что не хочет надевать на себя маску.

Не все так однозначно с «вакциноидами». Слово появилось и в английском, и в русском, но может носить как положительный, так и отрицательный оттенок. Есть вакциноиды, в числе первых прививающиеся новой дозой защиты от коронавируса, а есть и те, кто как и «антиваксеры» (еще одно новое словечко) категорически против любых вакцин.

ТРЕЗВЫЕ КУРИЛЬЩИКИ

Противники употребления никотина сделали популярным в разных странах мира движения смоберов. Sober – на английском «трезвый, здравомыслящий», smoker – «курильщик». Смоберы же – те, кто-либо уже бросил курить, либо пытается сделать это.

Еще одни активисты – противники употребления в пищу генно-модифицированной продукции – ввели в оборот слово «франкенфуд» (frankenfood), т.е. буквально пища-монстр, по аналогии с чудовищем, которого создал книге Мэри Шелли ученый Виктор Франкенштейн.

Сила искусства вообще оказывает заметное влияние на появление неологизмов. И степень этой силы порой определить крайне сложно. На экранах российского ТВ почти одновременно были показаны два сериала – про болгарскую пророчицу Вангу и отечественного предсказателя Вольфа Мессинга. То ли один сериал был длиннее, то ли актерский состав в картине про Вангу был посильнее, но практически сразу же после окончания показа филологи зафиксировали появление и активное употребление глагола «ванговать», то есть гадать, предсказывать. Аналогичный неологизм с использованием фамилии Мессинг почему-то не появился… Зато в английском почти тогда же появились гороскептики (horosceptics), т.е. люди, не верящие в гороскопы и предсказания.

ИМЕНИ МЕГАН МАРКЛ

Киноперсонажи, пожалуй, стали главными чемпионами по образованию забавных неологизмов в самых разных странах мира. В прошлом году в США самым смешным таким словом стала bridezilla (от bride - невеста и Годзилла). Таким словом называют капризную невесту, которая, готовясь к свадьбе, терроризирует родственников и организаторов торжества своими придирками.

Ролей, сыгранные в кино Меган Маркл, супругой опального британского принца Гарри, никто и не помнит. Жаждавшая всемирной славы герцогиня Сассекская ее все же добилась, причем совершенно неожиданным способом – в Канаде, Британии и США даже уважаемые журналисты вовсю используют весьма неожиданный глагол to Meghan Markle, что можно перевести на русский как «меганмарклить», т.е. убирать из своего окружения людей, общение с которыми не приносит никакой выгоды.

Ролей, сыгранные в кино Меган Маркл, супругой опального британского принца Гарри, никто и не помнит, но жаждавшая всемирной славы герцогиня Сассекская ее все же добилась Фото: REUTERS

Чемпионом по изобретению новых слов, вне всяческого сомнения, является официальный язык Государства Израиль – иврит. До провозглашения независимости этой страны в 1948 году на этом древнем языке лишь молились. И вот уже почти три четверти века специально созданная Академия ежемесячно выпускает бюллетень с новыми словами, которые должны либо восполнить тысячелетние пробелы в пополнении словаря, либо заменить иностранные заимствования, пусть и одинаково понятные на большинстве языков мира. Так вот израильтяне говорят, что из русского в иврит безо всякого перевода перекочевали и прижились «спутник» и «погром». А также еще одно слово, которое в Израиле употребляется чуть ли не повсеместно. «Кибенимат» - ругательство и одновременно направление, по которому следует отправиться собеседнику. Его без проблем можно использовать в ходе телеинтервью или парламентских дебатов, а в разных уголках Израиля есть пабы и рестораны с таким названием.

НЕМЕЦКИЕ МЕТАФОРЫ И ФИНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Туристы, отправляющиеся за границу, чаще всего ловят ухом там веселые слова и выражения, смешно звучащие на их родном языке. Взять, например, чешский: статный парень с веслом на лодке в этой стране будет «падло с быдлом на плавидле».

Хорошо изучив иностранный язык, можно понять глубину смысла, которую несет в себе то или иное, порой совсем обычное слово. Любой из Интернет-переводчиков переведет с немецкого Drachenfutter как «корм для дракона», а немцы знают, что это подарок, который провинившийся в чем-то муж покупает жене, дабы задобрить ее. Или Mietmaul – переводится дословно как «рот в аренду», а на самом деле, это адвокат или юрист. Переводом с немецкого Kummerspeck станет малопонятное «сало печали». Но именно так немцы называют борьбу со стрессом путем поглощения пищи. Разглаживателями морщин – Faltenbugler – они давно и прочно окрестили пластических хирургов. Время шара – Kugelzeit – вообще заставит задуматься: но в Германии (видимо, политкорректно) так предпочитают определять период беременности.

Лингвисты называют финский одним из самых сложных для изучения языков. Ставшие объектом многочисленных шуток финская неторопливость и лаконичность вовсе не коснулись словарного запаса финнов: их язык – один из немногих в мире, в котором одно короткое слово может обозначать целую историю, гамму чувств или сложного набора действий. Взять, например, kalsarikannit. Русский человек сможет, используя его, написать целый роман, пытаясь перевести все это с финского. А означает «калсариккянит» процесс выпивания алкогольных напитков дома, в нижнем белье, без желания пойти куда-либо. Чувство, которое в финском передают два слова torilla tavataan, россиянам тоже хорошо знакомо, пусть в русском и нет короткого его определения. Это ощущение настолько великого события, что просто необходимо это с кем-нибудь разделить.