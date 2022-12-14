МЦД – это скорость, комфорт и экономия: как транспортный проект преобразил Москву

Московские центральные диаметры (МЦД) – один из самых крупных транспортных проектов столицы и Подмосковья – отметил трехлетие. Жителям и гостям города сразу понравился этот новым видео транспорта – наземное метро, в котором смогли объединить формат пригородных электричек и столичного метро.

Новые диаметры проходят весь город насквозь и работают по графику привычного всем метро. Благодаря этому пассажиры могут с комфортом совершить пересадку на метро или МЦК, продолжив поездку в нужном направлении.

«Комсомольская правда» собрала для вас главные новинки, которые появились в МЦД за три года беспрерывной работы и рассказала об преимуществах такого вида транспорта.