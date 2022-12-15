Курс рубля и доллара лихорадит. Что происходит и чего ждать дальше

Валютный рынок сейчас наполовину естественный, а наполовину искусственный. Как и прежде, курс зависит от баланса спроса и предложения на валютной секции Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Рубль снова дешевеет. И доллар, и евро прибавляют в цене вторую неделю подряд. В среднем подорожали примерно на 10%. За доллар дают больше 63 рублей, а европейская валюта и вовсе рвется к 70 рублям. Что происходит? И чего ждать дальше? Вот в этом давайте и разберемся.

ПОЧЕМУ ВДРУГ ОСЛАБЕЛ?

Главная причина ослабления нашей валюты — риск новых санкций. И хотя страны Евросоюза девятый пакет пока не согласовали. Все понимают, что это дело времени. Правда, такие качели нашей валюте не в новинку. Подобное поведение котировок мы наблюдали в этом году уже несколько раз.

К примеру, в конце мая и в конце июня курс доллара проседал до минимальных значений. Сначала в 56 рублей за доллар. А потом и вовсе до 51 рубля. И после этого снова начинал расти. Каждый раз всем казалось, что вот оно — закономерное подорожание, которое закончится тем, что доллар снова будет выше 100 рублей.

Но нет. Каждый раз рост спотыкался. Так, скорее всего, произойдет и в декабре. По крайней мере, обвального падения рубля никто из аналитиков не ожидает.

- На наш взгляд, локальный повышенный спрос на валюту обусловлен рисками грядущего девятого пакета санкций ЕС против России, а также тем, что пока еще не оживились экспортеры в преддверии декабрьского налогового периода. Предполагаемый диапазон до конца недели 64 – 62 рубля за доллар, - считает Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции».

Как менялся курс рубля с начала года Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

ПРОГНОЗ НА КОНЕЦ ЭТОГО ГОДА И ВЕСЬ СЛЕДУЮЩИЙ

Но! Что было, то было. Этого уже не вернуть и не изменить. Нам гораздо интереснее, что теперь будет. Станет ли расти доллар дальше? Или пойдет вниз, как это уже бывало в этом году?

В нынешних условиях дать реальный прогноз трудно. Впрочем, как и всегда. Большинство экспертов считают, что до конца года рубль еще укрепится. Мол, сработает налоговый период. Экспортеры начнут распродавать валютную выручку, чтобы отдать деньги в бюджет. Поэтому курс рубля либо не изменится, либо повысится.

А вот на следующий год у большинства экспертов другой прогноз. Скорее всего, рубль чуть просядет. И в бюджете заложен курс в 68 рублей за доллар. И независимые оценщики считают, что самая реальная перспектива — это 70 рублей за доллар. То есть, рубль может потерять около 10%.

Тем не менее вряд ли этого стоит сильно пугаться. В начале года доллар был дороже. К примеру, в конце января за единицу американской валюты давали больше 78 рублей. Ситуация в мировой экономике исправляется. Возможно, великого и ужасного кризиса все-таки не произойдет. А это хорошо для тех, кто продает сырьевые товары. Спрос на них останется стабильным. Продавать нефть, газ и металлы нам никто не запретит. А будет валютная выручка, курс рубля будет относительно высоким.

- Данные по инфляции в США предполагают менее агрессивный цикл повышения ставок в США. При этом Китай постепенно смягчает антиковидные ограничения. В совокупности два фактора указывают на то, что мировой спрос на сырьевые активы может сохраняться устойчивым в перспективе 2023 года. По идее это должно оказывать поддержку курсу российской валюты, - считает Михаил Шульгин.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А нам-то что делать?

Отсюда, наверное, главный вопрос, который волнует многих, — стоит ли сейчас покупать валюту? Когда доллар и евро растут, ответ на этот вопрос становится еще более актуальным. И тут эксперты советуют быть максимально прагматичными.

Для чего нужна валюта? По сути, только для двух вещей. Первая — для поездок за рубеж. Если куда-нибудь отправляетесь, купите в обменнике столько, сколько вам нужно. Дефицита валюты больше нет, в наличном виде ее можно найти почти во всех крупных банках.

Вторая причина для покупки валюты — диверсификация. Если боитесь, что рубль обесценится, тогда можно приобрести немного долларов и евро. Но, как говорится, без фанатизма.

Хранить деньги в безналичной валюте сейчас рискованно. Никто не знает, что будет в очередном пакете санкций, и не окажутся ли наши валютные сбережения заморожены какими-нибудь излишне ретивыми еврокомиссарами.

Кроме того, просто держать деньги в валюте и не получать доход от своих сбережений — не логично. Упущенная прибыль будет приличной. Как вариант — можно купить облигации российских компаний, номинированные в иностранной валюте. И тем самым получать 3 — 4% на свои накопления. Сделать это можно на той же Мосбирже, где и определяется валютный курс, только на фондовом рынке. Для этого потребуется завести брокерский счет в любом крупном банке.

СПРАВКА «КП»

Напомним, валютный рынок сейчас наполовину естественный, а наполовину искусственный. Как и прежде, курс зависит от баланса спроса и предложения на валютной секции Московской биржи. Но когда в торгах участвует ограниченное число покупателей и продавцов, курс получается не совсем корректным. Так, валютой теперь в основном торгуют экспортеры и импортеры. А бизнес и у тех, и у других сейчас затруднен. Искать клиентов и проводить платежи сложно. Придумывать схемы обхода санкций креативно, но трудозатратно. Поэтому объемы торгов невелики.