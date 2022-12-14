Россияне рассказали, какие блюда обязательно будут у них на новогоднем столе

Новогодний стол подорожал, но россияне на еде экономить не собираются Фото: Shutterstock

Новый год все ближе и россияне уже начинают предпраздничную подготовку: выбирают подарки близким, украшают свои дома и, конечно, начинают задумываться о праздничном застолье. Согласно прогнозу, новогодний стол в этом году обойдется дороже прошлогоднего примерно на 11%, однако половина россиян заявили, что экономить на еде к празднику они точно не будут. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 41% опрошенных заявили, что будут покупать все, что захочется и готовить не только самые любимые, но и самые необычные блюда, что-то особенное, что в обычный день отведаешь.

Четверть россиян добавили, что если и придется на чем-то экономить, то точно не на Оливье. Этот традиционный новогодний салат будет на столах у 23% россиян.

17% намерены в Новый год вдоволь наесться мандаринов, ведь именно этот незабываемый аромат цитрусов дарит ощущение праздника и возвращает в детство.

7% россиян добавили, что обязательно к Новому году купят икру, сколько бы она ни стоила. Может, таким лакомством себя каждый день не порадуешь, но на праздничном столе она обязательно быть должна, считают респонденты.

А вот еще 6% участников опроса добавили, что не будут экономить на шампанском. Игристое должно быть качественным и его должно быть столько, чтобы весело проводить старый год и с надеждой встретить новый.

3% россиян говорят, что к Новому году обязательно приготовят роскошное горячее блюдо: мясо или рыбу, что-то такое, что любит вся семья, и что не приготовишь в обычный будний день.

«Мясо по-французски, по-деревенски, жаркое, запеченная утка, гусь, кролик, рыба, свинина с овощами и без… Столько всего вкусного можно сделать!», - в предвкушении говорит участница опроса.

Еще 2% говорят, что хотят приготовить к праздникам заливную рыбу или холодец. Это традиционное зимнее блюдо до сих пор появляется на праздничных столах, хотя, может, уже и не так часто, как раньше.

Оставшийся 1% опрошенных заявили, что праздники с детства ассоциируются у них со сладостями, горами шоколада, домашними пирогами, поэтому на каникулах сладкоежки планируют отвести душу и уплетать конфеты и торты в огромных количествах.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,8 тысячи человек.