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14 декабря 2022 14:36

Россияне рассказали, какие блюда обязательно будут у них на новогоднем столе

Новогодний стол подорожал, но россияне на еде экономить не собираются
СОБОЛЕВА Кристина
Новогодний стол подорожал, но россияне на еде экономить не собираются

Новогодний стол подорожал, но россияне на еде экономить не собираются

Фото: Shutterstock

Новый год все ближе и россияне уже начинают предпраздничную подготовку: выбирают подарки близким, украшают свои дома и, конечно, начинают задумываться о праздничном застолье. Согласно прогнозу, новогодний стол в этом году обойдется дороже прошлогоднего примерно на 11%, однако половина россиян заявили, что экономить на еде к празднику они точно не будут. Об этом свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

Так, 41% опрошенных заявили, что будут покупать все, что захочется и готовить не только самые любимые, но и самые необычные блюда, что-то особенное, что в обычный день отведаешь.

Четверть россиян добавили, что если и придется на чем-то экономить, то точно не на Оливье. Этот традиционный новогодний салат будет на столах у 23% россиян.

17% намерены в Новый год вдоволь наесться мандаринов, ведь именно этот незабываемый аромат цитрусов дарит ощущение праздника и возвращает в детство.

7% россиян добавили, что обязательно к Новому году купят икру, сколько бы она ни стоила. Может, таким лакомством себя каждый день не порадуешь, но на праздничном столе она обязательно быть должна, считают респонденты.

А вот еще 6% участников опроса добавили, что не будут экономить на шампанском. Игристое должно быть качественным и его должно быть столько, чтобы весело проводить старый год и с надеждой встретить новый.

3% россиян говорят, что к Новому году обязательно приготовят роскошное горячее блюдо: мясо или рыбу, что-то такое, что любит вся семья, и что не приготовишь в обычный будний день.

«Мясо по-французски, по-деревенски, жаркое, запеченная утка, гусь, кролик, рыба, свинина с овощами и без… Столько всего вкусного можно сделать!», - в предвкушении говорит участница опроса.

Еще 2% говорят, что хотят приготовить к праздникам заливную рыбу или холодец. Это традиционное зимнее блюдо до сих пор появляется на праздничных столах, хотя, может, уже и не так часто, как раньше.

Оставшийся 1% опрошенных заявили, что праздники с детства ассоциируются у них со сладостями, горами шоколада, домашними пирогами, поэтому на каникулах сладкоежки планируют отвести душу и уплетать конфеты и торты в огромных количествах.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 8,8 тысячи человек.

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