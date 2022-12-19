Женская красота по-русски

В настоящий момент для всего отечественного бизнеса, в том числе и для парфюмерно-косметической отрасли, действует комплексная система мер государственной поддержки Фото: Иван ВИСЛОВ

Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая – ведущие прогаммы «Женские истории» - беседуют с председателем правления российской парфюмерно-косметической ассоциации Татьяной Пучковой и основателем бренда Russian Beauty Guru, бьюти-экспертом Наташей Ракоч.

В настоящий момент для всего отечественного бизнеса, в том числе и для парфюмерно-косметической отрасли, действует комплексная система мер государственной поддержки: это льготные кредиты, в том числе, на модернизацию производства, субсидии, гранты, помощь в сертификации, в лицензировании, образовательные программы. Национальные проекты России и инициатива правительства «Покупай российское» тоже помогают отечественным компаниям нарастить производство.

Но для начала цифры, они красноречивы сами по себе: по данным CloudPayments, в июне-июле 2022 года спрос на российскую косметику вырос на 58%. А онлайн-покупки продуктов косметики выросли на 71%.

Создаем собственный культурный код

- Тенденция начала складываться года три назад, - комментирует статистику Наташа Ракоч. – Я уже тогда вынашивала идею создания российской марки косметики. И самое главное в ней был бы даже не состав (наличие каких-то уникальных продуктов, произведенных в России), а воплощение представления о том, что такое «красиво» по-русски. Что значит сейчас понятие «настоящая русская красавица»? Как это применить в современной жизни: как это вообще называть, потому что для всех средств декоративной косметики до сих пор мы использовали английские слова - Lip Gloss, Foundation. Кстати, даже «обрусевшая» «пудра» тоже англицизм. Поэтому нам предстоит большой путь по созданию вербальных и визуальных кодов, связанных с русской красотой. А уже вслед за этим могут появиться непосредственно физические предметы и бренды декоративной косметики. И есть, кому этим заняться.

- На российском рынке работает порядка 600 компаний, производящих косметику,- включается в разговор Татьяна Пучкова. - Но не каждый из них имеет свою производственную площадку. Нормальных, хороших площадок около 200. Из этих 600 компаний 95% - предприятия малого и среднего бизнеса. Они гибкие, лабильные, адаптивные, им надо выживать, поэтому они делают хорошие, современные продукты. Например, наша Ассоциация работает в нише продукции премиум класса в течение 12 лет. Но такого ажиотажного внимания к проекту, как в этом году, мы, конечно, раньше не видели. Если пройдемся по регионам, то смело скажу – в Москве и Подмосковье работает очень интересная компания «Botavikos», которая имеет свои производства. Выпускает натуральную косметику на основе удивительно сбалансированных рецептур с природными, но не резкими запахами. И что для меня особенно отрадно, компания создала фантастическую детскую линию. Есть прекрасная компания и в Казани - «Лаборатория Олеси Но если говорить о том, как работают меры господдержки в нашей отрасли, то они актуальны для больших компаний. А малый бизнес не умеет работать с предлагаемыми инструментами. Потребности малого бизнеса сводятся в основном к льготному кредитованию, но это обеспечивает соответствующий национальный проект. Для этой аудитории нужны очень специфические механизмы, которые в государстве пока еще не отработаны. Тем не менее, в Минпромторге сейчас тестируется и совершенствуется целая программа для предприятий отрасли.

- А инициатива «Покупай российское» предполагает софинансирование рекламных активностей российских брендов и участие их выставках, - добавляет Наташа Ракоч. - Это очень значимый объем поддержки, который вот стартовал осенью.

- И мы абсолютно конкурентоспособны. Мы недооценены, - уточняет Татьяна Пучкова. - В допандемийный период мы вывозили на зарубежные выставки национальные стенды, представляли 10-12 российских компаний. И спрос был. Интерес огромный. В последний день у наших компаний снесли все. Особенно мы сильны по части средств гигиены полости рта и детской косметики. Такой детской косметики массового производства, как в России, вообще нигде в мире нет. Средства гигиены полости рта в Дубае скупали чемоданами. Приходили и просили со стендов продать все. Были и контракты. По нашим данным, 60 компаний по-настоящему экспортировали продукцию в 2020 году. Это хорошая цифра.

Привыкайте: российсская косметика – это хорошо!

- Сейчас структура рынка российских косметических марок поменяется, и у нас появится возможность выйти в средний ценовой сегмент вместо иностранных брендов, что здорово, - радуется Наташа Ракоч. - Это возможность использовать более качественные ингредиенты, делать красивые рекламные кампании, формировать имидж, образ российской красавицы, российских брендов.

- И пора формировать мнение, что российская косметика - это хорошо, - вторит Татьяна. – И нужно называть свои марки по-русски. Вот приходят к нам на российскую премию российские компании, 90% названий их продуктов написаны латиницей. И сами изготовители продукта иногда не очень понимают, что значит это длинное-длинное словосочетание. При этом поразительно, что в детской косметике этого нету. А есть: «Колябушки», «Малышка», «Зайчик», «Медвежонок», «Солнышко». И это там работает.

- Кстати, бренд Russian Beauty Guru изначально создавался в том числе и для распространения за границей, потому что за рубежом, как это ни парадоксально, отношение к российским брендам лучше, чем внутри России, - поясняет Наташа Ракоч. - Но у нас, например, есть черная тушь «Москва», консилер «Культура сияния», помада «Русский ню…», но и ставшая популярной тушь Vivienne Sabó. После того, как о бренде написали, нас очень легко взяли и в «Рив Гош», и в «Золотое яблоко», и в Л'Этуаль, и еще в несколько региональных сетей. Мы есть на полках магазинов.

Появляется и отечественная альтернатива салонной косметике, которая сейчас изрядно подорожала. Например, российская «Компания БИГ» выпустила великолепную профессиональную линейку для волос. Известная компания «Юникосметик» сделала хорошую линейку продуктов для более высокого ценового сегмента. Все появляющиеся новые продукты проверены, сертифицированы и декларированы.

- Для понимания ситуации скажу, что ни в одной стране мира нет полностью своей сырьевой базы, - говорит Татьяна. - В Россию к 2020 году завозилось около 5 тысяч ингредиентов различного объема. Конечно, такое разнообразие никто сам сделать не может. Мы всю весну работали над списками замещения. Мы научились делать такое важное для отрасли сырье, как ПАВы – это все, что моет. И вместо, например, кокосового масла стали использовать подсолнечное. У этих аналогов будут другие свойства, не хуже и не лучше, просто другие. Значит, люди сделают новые продукты. Необязательно повторять то, что на наш рынок ввозили раньше.