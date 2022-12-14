Пожар оставил нью-йоркскую полицию без вещдоков и доказательств

B центре хранения вещдоков хранились самые разнообразные предметы и вещества, начиная от биоматериалов и заканчивая автомобилями Фото: REUTERS

Вещественные доказательства, более трех десятков лет собиравшиеся на местах преступлений и направлявшиеся нью-йоркскими полицейскими в специальный центр хранения, оказались уничтоженными в результате пожара.

Глава нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри подтвердил, что в специально оборудованном здании, в котором также находился полицейский участок, возгорание было зафиксировано в 10:30 утра.

Он также рассказал, что в центре хранения вещдоков хранились самые разнообразные предметы и вещества, начиная от биоматериалов и заканчивая автомобилями. Но определил список сгоревшего несколько туманно: «В основном, это были улики, но мы хранили там и другие вещи». И не стал пояснять – о каких других вещах может идти речь. Криминальные репортеры считают, что это может быть конфискат.

Мэддри добавил, что многие из улик датируются концом прошлого века, а точный ущерб еще не определен, поскольку разборы завалов еще и не начинались, равно как и инвентаризация уцелевшего. И все же, по его оценке, «большая часть хранилища повреждена огнем».

Нью-йоркские сыщики опечалены случившимся: уничтоженные огнем улики могут поставить крест на многих ведущихся расследованиях, что позволит преступникам уйти от ответа.

Пока нет никакой информации о причине возгорания. Не исключен и преднамеренный поджог.