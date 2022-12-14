«Этими людьми невозможно не гордиться». В Кремле вручили награды лучшим просветителям года

13 декабря в Государственном Кремлевском Дворце состоялось вручение ежегодной просветительской Премии «Знание» — 2022, которая в этом году прошла во второй раз

На торжественной церемонии, организованной Российским обществом «Знание», были объявлены 23 лауреата в 13 номинациях. Участие в награждении принимали государственные и общественные деятели, эксперты и представители бизнеса, науки, культуры, искусства и медиа. Всего в этом году на конкурс было подано 6374 заявки.

Торжественная церемония вручения Премии «Знание» открылась видеообращением Президента Российской Федерации Владимира Путина по случаю 75-летия Российского общества «Знание». Глава государства подчеркнул, что за последние полтора года «перезагрузки» деятельность Общества уже качественно преобразилась, выходит на принципиально иной, более высокий уровень.

«Внедряются цифровые решения и современные подходы к работе с молодёжью, растёт востребованность онлайн-трансляций, ярко поданного видеоматериала, лекций по самой разнообразной тематике. Их выпуск под эгидой Общества «Знание» уже стал своего рода знаком качества. Реализуются и новые перспективные проекты, конкурсы, такие как лекции-экскурсии, «Лига знаний», «Лига лекторов». Кстати, лекторов в Обществе «Знание» уже более девяти тысяч. В их числе – наши видные учёные и руководители ведущих компаний, известные артисты и спортсмены, те, кто добился высот на своём поприще и может рассказать о своём пути к успеху», — отметил Владимир Путин.

Награду в главной номинации — «За общий вклад в просвещение» — вручил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко, подчеркнув важность деятельности просветителей и наставников в условиях новых вызовов, стоящих перед нашей страной.

«У нас в этом году в два раза выросло количество заявок, которые были поданы на Премию, в том числе из недавно присоединившихся к России регионов Донбасса и Новороссии. Лучшие из лучших сегодня были здесь в Кремле на церемонии. Не все из них смогли получить главную Премию, но все получили искренние слова благодарности, уважения и признания, потому что этими людьми невозможно не восхищаться. Этими людьми невозможно не гордиться. Это люди, которые свою жизнь посвятили передаче знаний и убеждений следующему поколению жителей нашей страны. Наверное, это самое главное для того, чтобы молодые люди в нашей стране были открыты новому, но имели возможность опираться на знания, созданные предыдущими поколениями», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Также он рассказал, что за полтора года «перезагрузки» уже более миллиона человек очно участвовали в лекциях Российского общества «Знание», более миллиарда просмотров набрал просветительский контент Общества в социальных сетях, в интернете. «Лекции Общества "Знание" — это сотни тысяч минут содержательного просветительского контента. Очень важно, что это серьезные знания, не развлечения, но десятки миллионов молодых граждан нашей страны смотрят эти лекции, перенимают опыт», — добавил Сергей Кириенко.

Лауреатами в номинации «За общий вклад в просвещение» стали: блогер и журналист Юрий Подоляка, активно развивающий просветительскую деятельность в сфере военной грамотности и стратегии, а также экосистема ДОБРО.РФ, направленная на поддержку волонтёрства и позитивной социальной активности в России. Призы в номинации получили VK и Сбер как просветительские компании года.

Лучшим просветителем года в специальной номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей» стал создатель крупнейшего в России научно-просветительского исторического проекта «Цифровая история» Егор Яковлев, он же получил приз в номинации «За вклад в просвещение в сфере “История”». Лучшим просветительским проектом по версии жителей России стал международный фестиваль классической музыки «Кантата» из Калининграда. Пользовательское онлайн-голосование, в котором могли принять участие все желающие, проходило с 10 ноября по 5 декабря в сообществе Российского общества «Знание» ВКонтакте, в нем приняли участие почти 90 тыс. человек. Награды в номинации вручил генеральный директор Общества Максим Древаль.

«Хочется вспомнить фразу Максима Горького. Век назад он сказал, что знание — это абсолютная ценность нашего времени. И я убежден, что это актуально и сегодня. Сегодня, когда мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами, мы видим, что знание и просвещение фактически стоят на страже и защите исторической правды, на укреплении и сохранении наших традиционных духовно-нравственных ценностей и формируют фундамент, на котором будут строиться будущее и реализовываться те возможности, которые открываются перед нашей страной. И Премия "Знание" как раз-таки призвана дать импульс просвещению, показать всей стране, насколько значима просветительская деятельность и как высок статус лектора», — подчеркнул Максим Древаль.

Юрий Подоляка и проект ДОБРО.РФ также были признаны лучшими в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”», которая присуждается за просветительскую деятельность в сфере благотворительности, патриотизма, экологического и нравственного воспитания, а также здорового образа жизни. Призы победителям вручили сенатор Александр Карелин и глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов.

Президент Фонда изучения исторической перспективы, доктор исторических наук Наталия Нарочницкая вручила награды в номинации «За вклад в просвещение в сфере “История”» Егору Яковлеву и команде проекта по реставрации одного из главных мемориалов Донецкой Народной Республики «Саур-Могила».

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков наградил создательницу общероссийского правового просветительского проекта «Народное право» Елену Гринь в номинации «За просветительскую деятельность в вузе и ссузе». В номинации «За просветительскую деятельность в школе» награду вручал Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Победителем в ней стал учитель основ безопасности и жизнедеятельности школы имени Маршала В. И. Чуйкова Геннадий Старунов. Педагог не смог получить награду лично в связи с участием в специальной военной операции. Приз за него получила директор школы Алла Инглези. «Очень важно, что развивается Общество "Знание". Нам есть чем гордиться, есть что рассказать, что передать нашим детям, школьникам. И сегодня мы видим, что с каждым месяцем появляется все больший и больший интерес в целом к знаниям, к науке. Я хочу поблагодарить лекторов Общества "Знание" за их миссию. При этом каждый учитель является просветителем. Следующий год, объявленный Президентом Годом педагога и наставника, укрепит статус профессии учителя, повысит ее престиж», — сказал Сергей Кравцов.

Лучшим просветительским мероприятием были выбраны образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида», ставшие уникальной культурно-просветительской площадкой для экспертов из разных областей культуры, искусства и креативных индустрий, а также начинающих творцов. Награду руководителю арт-кластера «Таврида» Сергею Першину вручил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

«Чтобы получить знания и дальше нести их аудитории, нужно быть уверенным в том, что это знания честные. Мы живем в мире фейков, когда надо уметь отличать истинное от неистинного, глупость – от честного знания. Я – за честное просвещение, за то, чтобы наши просветители не просто несли знания в массы, но и были ответственными за то, что они сообщают людям. Просветительская деятельность общества "Знание" уже много лет несет ответственность за свои проекты, и очень приятно, что в Премии есть такая номинация, как "Лучшее просветительское мероприятие", так как именно события создают много новых идей, мыслей и новых проектов», — сказал Антон Кобяков.

В современных геополитических условиях и при реализации политики импортозамещения номинация «За вклад в просвещение в сфере “Наука и Технологии”» заслуживала особого внимания. Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров вручил награды в этой номинации специальному корреспонденту «Роскосмос Медиа» Владиславу Миронову, рассказывающему о людях, которые создают российскую космическую отрасль, а также проекту «Национальная технологическая олимпиада», который помогает школьникам найти работу в сфере современных технологий и поступить в вуз мечты.

Победителями номинации «За вклад в просвещение в сфере “Новые горизонты”» стали медиаменеджер, журналист и создатель первой медиашколы освобожденных территорий Александр Малькевич и инновационная образовательно–туристическая программа для школьников и молодёжи «Город открытий». Награждал и поздравлял участников с победой генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Я рад, что среди лекторов Общества "Знание" и победителей Премии есть выпускники проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей". Благодарю тех, кто уже годами делится своими знаниями, и тех, кто недавно присоединился к этой команде. Спасибо всем просветителям!», — отметил Алексей Комиссаров.

Российский актер, кинорежиссер и продюсер Федор Бондарчук вручил награду заместителю генерального директора по продюсированию телеканала РЕН ТВ Михаилу Тукмачеву за фильм «Донбасс: возрождение», победивший в номинации «За лучший просветительский фильм». Картина, снятая уникальным донецко-московским творческим коллективом телеканала РЕН ТВ, повествует о человеческом подвиге жителей Донбасса и направлена на воспитание патриотизма, любви к своей стране, гордости за свой народ.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов поздравил с победой в номинации «За вклад в просвещение в сфере “Экономика и Бизнес”» заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Александра Галушку. В этой же номинации лучшим просветительским проектом объявили первый международный коммуникационный проект для продвижения экспорта, бизнеса и национальной культуры «Сделано в России», который реализуется при поддержке Фонда Росконгресс и Российского экспортного центра. Награду вручил помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин.

«Лучшей просветительской книгой» стала книга «Математика с Петром Земсковым», созданная учителем математики и популярным блогером из Челябинска Петром Земсковым. Награду ему вручил Президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

Победителем в номинации «За вклад в просвещение “Культура и Искусство”» в категории «лучший просветительский проект» стал национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters, миссия которого — поиск и подбор талантливых специалистов со всей страны, а также их поддержка и интеграция в действующие проекты креативных индустрий. Лауреатом в номинации как лучший просветитель также стал ректор Театрального института им. Бориса Щукина, актёр театра им. Вахтангова, народный артист России Евгений Князев. Награды победителям вручала основатель и директор Мультимедиа Арт Музея (МАММ), заслуженный деятель искусств Ольга Свиблова.

Всего на соискание Премии было подано 6347 заявок из 86 регионов России, включая Луганскую и Донецкую Народные Республики. В топ-10 регионов по количеству заявок вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Ростовская область, ЛНР, Ставропольский край. Самыми популярными стали номинации «За вклад в просвещение в сфере “Культура и Искусство”», «За вклад в просвещение в сфере “Наука и Технологии”» и «За вклад в просвещение в сфере “Мы вместе”».

Просветительская Премия «Знание» — 2022 проходит при поддержке Фонда Росконгресс.