Новогоднее шоу «Землян»: Успенская надела украшение ценой в четыре московские квартиры, а Лепс сверкнул разбитыми кулаками

Любовь Успенская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Знаменитую «Траву у дома» вместе с многотысячной ареной пели не только фанаты «Землян», но и их коллеги, звезды эстрады. «Земляне» на сцене уже несколько десятков лет, но по-прежнему собирают аншлаги.

Знаменитую «Траву у дома» вместе с многотысячной ареной пели не только фанаты «Землян», но и их коллеги, звезды эстрады. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ведущими новогоднее шоу «Землян» стали певица Елена Север и актёр Гоша Куценко. Север блистала в серебристом вечернем платье. А так же исполнила в дуэте с Любовью Успенской песню «Россия».

Певица Елена Север и актёр Гоша Куценко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

68-летняя королева шансона удивила дорогущим украшением в виде змеи. Как уверяет сама Успенская, это колье она подарила себе сама.

Стоит такой эффектный аксессуар 39 миллионов рублей. Колье выполнено из белого золота и инкрустировано бриллиантами в 74 карата.

Удивительно, как с такими роскошествами на шее Успенская ходит без охраны.

Обычно артисты хранят такие дорогие украшения в банковских ячейках. К важным мероприятиям помощники забирают бриллианты из хранилища и привозят им домой. А тут Любовь беспечно сверкает несколькими столичными квартирами без охраны, без сопровождения.

Юля Савичева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дерзкими нарядами в этот вечер порадовали скромницы Юля Савичева и Вика Дайнеко. Обычно девушки порхают по сцене в принцессных платьях, а тут примерили сексапильные мини. Видимо, для вдохновения мужественных «Землян».

Вика Дайнеко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прибыл на шоу и недавно попавший в лихой скандал с уличной дракой Григорий Лепс. Как известно, маэстро примирился со своим оппонентом, заключил мировую. О недавнем сражении напоминают лишь небольшие ссадины на руке Григория Викторовича.