Половина россиян считает, что спортсменам нужно ехать на следующую Олимпиаду пусть и без флага с гимном

Oтправиться на состязания наши атлеты могут только под нейтральным флагом из-за санкций Фото: EAST NEWS

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, и президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что хотел бы видеть на соревнованиях участников из всех стран, в том числе и из России. Однако, напомним, что отправиться на состязания наши атлеты могут только под нейтральным флагом из-за санкций. В связи с этим россияне разделились на два лагеря: одни уверены, что ехать обязательно нужно, чтобы показать, кто сильнее, другие предлагают объявить мировому сообществу бойкот, пока с РФ не снимут санкции. Такие результаты показал опрос сайта KP.RU.

42% россиян считаю, что спортсмены обязательно должны поехать пусть и под нейтральным флагом, все равно ведь и другие участники и зрители будут знать, что это россияне и что никакими ограничениями дух победителей сломить нельзя.

Еще 5% добавили, что ехать нужно, т.к. для спортсменов – это не просто соревнования за честь с раны, это еще и личные преодоления, карьера, рост.

«Мечта любого профессионального спортсмена выступить на Олимпиаде. Конечно, ребята, должны поехать», - говорит участник опроса.

«Нужно выходить и доказывать из раза в раз, что есть такое сильное государство как Россия, наши спортсмены всегда выносят триколор на награждениях, весь мир это видит. Они могут отобрать у нас гимн, флаг, но достоинство и честь – никогда, поэтому мы обязаны участвовать в Играх», - добавляет другой.

Еще 15% россиян отметили, что такое решение должны принимать не люди и не власти, а сами спортсмены. Это их жизнь, их борьба. Если они хотят проявить себя – пусть едут, а если патриотизм превыше личного, то могут и отказаться.

Половина россиян считает, что спортсменам нужно ехать на следующую Олимпиаду

Однако треть опрошенных оказались весьма категоричны и заявили, что спортсмены должны бойкотировать следующую Олимпиаду, чтобы больше не потакать Западу, не играть в их игры и показать всем, что россияне – гордый народ.

«Вообще-то на Олимпиаде спортсмены выступают от имени страны, а не за личный карьерный рост», - напоминает участник опроса.

«Позор, если поедут», - соглашается другой.

Оставшиеся 5% добавили, что затрудняются ответить на вопрос, уж очень все неоднозначно.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 10,1 тысячи человек.