Московский скоростной диаметр запустят для водителей до конца 2023 года

В столице продолжается строительство новых автомагистралей. Главной из них станет в будущем году Московский скоростной диаметр (МСД). Напомним, на маршруте этой осенью открыт основной участок от М-11 «Москва-Санкт-Петербург» до Косинской развязки - отрезок от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе с эстакадой основного хода от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе. Полностью МСД запустят для водителей до конца 2023 года. При этом появятся и другие новые автомаршруты по всему городу.

«В 2023 году в столице планируется построить около 70 километров дорог, 33 искусственных сооружения, 21 пешеходный переход», - сообщил сегодня, 14 декабря, на пресс-конференции в информационном центре правительства Москвы руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов.

Глава ведомства напомнил, что до конца этого года в столице завершится строительство 74,9 километров дорог, 20 искусственных сооружений, 12 пешеходных переходов.

«Уже проложили 50 километров дорог, 14 искусственных сооружений, пять пешеходных переходов, - уточнил Загрутдинов. - План 2022 года будет выполнен в полном объеме».

КОНКРЕТНО

Среди основных новых дорог будущего года:

- южный участок МСД от Грайвороновской улицы до Шоссейной улицы. Здесь возводится одна из самых длинных эстакад основного хода (1,5 км);

- южные участки МСД от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАД.

Кроме того, в следующем году планируется завершить капитальную реконструкцию Дмитровского путепровода. Благодаря этому ускорится движение на Дмитровском шоссе.