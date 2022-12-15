Миллиарды долларов для Белоруссии, Индии и Бангладеш: зачем Россия столько вкладывает в другие страны и вернут ли они эти деньги

Зачем Россия финансирует экономику других стран? Это инвестиции, которые наша страна надеется вернуть с процентом, или все-таки плата за лояльность? Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

38 стран оставались должниками России на конец 2021 года — Всемирный банк скрупулезно ведет статистику, согласно которой Россия является одним из самых крупных кредиторов стран третьего мира, уступая только Китаю, Японии, Германии и Франции. Совокупная задолженность других государств перед нашей страной составляет 26,54 млрд долларов. Причем по отношению к 2020 году она выросла на 7,4%, а за два года рост составил почти 16%. Самый большой наш должник — братская Белоруссия (8,5 млрд. долларов). А совокупный долг стран Азии и Африки составляет 13,4 млрд. Зачем Россия финансирует экономику других стран? Это инвестиции, которые наша страна надеется вернуть с процентом, или все-таки плата за лояльность?

ИНВЕСТИЦИИ В БЕЗОПАСНОСТЬ

Явно выделяется в ряду должников Белоруссия. Ее долг — это около 30% от общей суммы долгов перед Россией. А в 2022 году мы снова предоставили братской республике кредит в 1,6 млрд долларов на импортозамещение, так что сейчас долг даже выше.

- Льготные кредиты и иная помощь, которую Россия оказывает Белоруссии, это инвестиции, - уверен политолог, шеф-редактор портала RuBaltic.ru Александр Носович. - Причем инвестиции не столько в экономику, сколько в безопасность России. Все эти кредиты фактически невозвратные, а если они и вернутся, то через десятилетия. Но зато Белоруссия — единственное выпадающее звено в цепи недружественных государств вдоль западных границ России. Если бы белорусы присоединились к странам Балтии и Украине, это было бы критично для безопасности страны. Так что наши инвестиции — это плата за то, чтобы сохранялся сдерживающий фактор в лице Белоруссии, которая остается для России точкой опоры и помогает сохранять ситуацию у западных границ управляемой и не такой тупиковой, какой она могла быть. Если говорить о том, насколько надежны эти инвестиции, и не развернется ли Беларусь в другую сторону, то, на мой взгляд, если в 1990-е у Белоруссии еще мог быть выбор, куда идти, то сейчас его уже нет. Экономика Беларуси уже слишком завязана на Россию, особенно это усилилось за годы существования Союзного государства.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ

Страны Азии и Африки, на которые приходится половина долга, конечно, не так значимы с точки зрения безопасности, как Беларусь, но также важны с точки зрения экономических и политических интересов России. Одним из лидеров стал Бангладеш, долг которого растет примерно на 1 млрд уже второй год подряд. Индия должна России уже 3,3 млрд долларов (+12% к предыдущему году), Вьетнам — 1,5 млрд (см. «Только цифры»).

- Российские инвестиции в страны этого региона — это попытка закрепиться в политике и экономике этих стран, - считает директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. - Причем это зачастую не прямые финансовые вливания, а льготные кредиты, помощь в строительстве предприятий, поддержка специалистами. В целом это продолжение той политики, которую вел СССР, но разница в том, что СССР был в этой сфере монополистом, а сейчас в эти страны активно инвестирует еще и Китай, который может перебить любую нашу ставку.

Но политика России в этих странах отличается от китайской. В Азии и Африке знают, что Россия не будет жестко на них давить и, как Китай, создавать там собственные предприятия, которые будут диктовать свои условия целым отраслям экономики этих стран. Россия не будет создавать этим странам долговые ловушки. Увы, большая часть долгов этих стран Азии и Африки перед Россией, - это мертвые долги, они никогда не будут возвращены. Но это, скажем так, входной билет для работы с этими странами. В Египте, например, мы рассчитываем развивать атомную энергетику и строить АЭС. Африка — это рынок для продуктов питания, за который уже развернулась борьба между разными странами, и так далее.

Однако Россия, по мнению эксперта, пока не умеет эффективно использовать возможности, которые могла дать ей поддержка экономик этих стран.

- В свое время мы простили крупный долг Монголии, - но так и не сумели использовать это с выгодой для себя. Поведение России мало отличается от поведения других государств, которые занимаются внешними инвестициями, но мы пока хуже умеем распоряжаться полученными преимуществами, - говорит Алексей Маслов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ