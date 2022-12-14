Теперь не боимся

Семья Назаровых.

Для кого-то переезд в новый город станет важной главой в жизни, кто-то просто приехал пережидать непростые времена. И те и другие понимают, что без поддержки властей, волонтеров и просто неравнодушных людей они не останутся.

Уехали, чтобы спасти детей

Семья Елены из Новой Каховки до последнего ждала, что все наладится. Дом, работа, школа - покидать привычный уклад жизни было очень трудно. Но когда около их квартиры начались обстрелы, женщина за день собрала вещи родных. Надо было спасаться, и как можно быстрее. Так двое взрослых и двое детей оказались в Ольгинке Туапсинского района. С собой они привезли старенькую бабушку.

Елены.

- Главное, что все мы вместе, и условия очень хорошие. Нас радушно встретили, персонал пансионата, где мы живем, вежливый, - говорит Елена. - Мы хотим оформить все документы, российский паспорт не успели сделать дома, потому что работали, не было свободного времени. Теперь написали заявление. И будем смотреть по ситуации. Хотелось бы вернуться, но если не получиться, то мы с удовольствием здесь останемся.

Как и Краснодарский край, эвакуированных принимает еще один южный регион России. В Ростовскую область едут сотни людей, чтобы получить крышу над головой. Татьяна с дочерью-подростком добирались до пункта временного пребывания почти пять дней.

Татьяна.

- Ехали отлично. Люди здесь очень добрые, отзывчивые, что нужно - пожалуйста, мы всем довольны, - рассказывает жительница села Малая Лепетиха Херсонской области. - Большие планы пока не строим. Главное, что мы живы и в безопасности.

Вторая родина

Виктор из Новой Каховки эвакуировался в ноябре в Туапсинский район Краснодарского края. За месяц справил документы, получил выплату в 100 тысяч рублей и даже нашел работу. Теперь думает остаться на Кубани.

- Тут все замечательно, просто великолепно! Питание тут отличное. Стал ходить в спортзал, чтобы быть в форме. Люди очень хорошие здесь и доброжелательные. Природа красивая, климат приятный, очень комфортно себя ощущаю здесь. Домой возвращаться не хочу! - признается мужчина.

Жительница Херсонской области Елена в скором времени планирует сменить прописку. Женщина-педагог настолько влюбилась в Анапу, что хочет остаться на курорте и работать с детьми.

Елена.

- Через три дня мне перезвонили из министерства образования и сообщили о том, что по моей специальности есть очень много вакансий, учителя нужны везде. Я считаю, что я тоже нужна, потому что очень люблю свою профессию, - рассказала она.

Елена планирует строить свою жизнь в России. А для этого есть все возможности. Но главное для женщины - это свой угол. В ближайшем будущем она надеется получить жилищный сертификат на покупку жилья на курорте.

Спокойный сон вдали от бомбежек

История многодетной семьи Назаровых похожа на остальные рассказы эвакуированных из Херсонской области - обстрелы, срочный сбор вещей и дорога в неизвестность. Тогда казалось, что пережить страх перед будущим будет нелегко. Но после того, как Александр и Анна добрались до Анапы вместе с четырьмя детьми, оказалось, что все не так уж плохо, а главное - тихо и спокойно.

- Мы здесь впервые за долгое время выспались. Теперь не боимся, что будет прилет, и ты с детьми пострадаешь. А там от каждого шороха просыпались, были все на нервах, - рассказывает глава семейства.

После переезда тревога сменилась уверенностью в завтрашнем дне. Дети пошли в школу, временное жилье есть, их кормят и помогают с оформлением документов.

- Нас так тепло приняли: и в пансионате, и просто жители Анапы. Помогают всем. Привезли памперсы, шампуни, кремы, дали зимнюю коляску для самой младшей дочери. Люди собирают гуманитарную помощь и регулярно привозят нам. Мы, конечно, такого не ожидали, - признается Александр.

В своем родном поселке Крынки мужчина работал тренером, окончил Херсонское высшее училище физической культуры. Его жена по профессии - повар. Поэтому без работы супруги не останутся. Документы на жилищный сертификат они уже сдали. Верят, что смогут наладить жизнь в Анапе, а лучше рядом с городом, в доме со своим участком.

- Мы привыкли, что можно работать на земле, растить овощи и фрукты. В частном доме нам легче разместиться, ведь нас много, - улыбается мужчина. - Главное, чтобы мир наступил. А остальное можно наладить.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Эвакуированные жители Херсонской области продолжают получать российские паспорта. 3 декабря в Туапсе вручили документы 114 новым соотечественникам. На сегодняшний день российское гражданство получили уже свыше 370 вынужденных переселенцев, которые проживают в этом районе. Всего в пунктах временного размещения на базе здравниц Джубги, Новомихайловского, Ольгинки, Небуга, Агоя, Лермонтово, Тенгинки, Шепси и Дедеркоя находится около 4400 человек.