Успеть до боя курантов: взять льготную ипотеку, открыть инвестиционный счет и вернуть подоходный налог

В этом материале рассказываем, какие финансовые дела желательно завершить до конца этого года Фото: Shutterstock

Не знаю, как у вас, а у меня есть очень плохая привычка. Я все откладываю на последний момент. Как рабочие дела, так и личные. То ли лень, то ли недостаток мотивации. А потом часто жалею, что не сделал это вовремя. Особенно если выясняется, что делов-то было на пару минут. В этом материале расскажу, какие финансовые дела желательно завершить до конца этого года. Чтобы получить экономическую выгоду.

1. Операция «Забрать свои 13%»

Речь о налоговых вычетах. Их у нас несколько видов. Имущественный, инвестиционный и социальные. Это своего рода кешбэк за расходы на покупку квартиры, ценных бумаг, а также платное образование, медицину, накопления на пенсию, а в последнее время - еще и на фитнес. Лимиты и правила их получения разные. Но объединяет все эти виды вычетов один нюанс - срок давности. Он составляет три года. Столько времени дается, чтобы подтвердить свои расходы и запросить деньги у государства.

Допустим, визит к стоматологу или платные курсы повышения квалификации у вас были в 2019 году. Но после этого вы за налоговым вычетом на обращались. В этом случае желательно поторопиться. Третий год на исходе. Подать заявление на вычет за расходы в 2019 году необходимо до конца 2022-го, то есть прямо сейчас. И до самого последнего дня лучше не тянуть. В конце года в налоговой бывают очереди. А в январе 2023-го будет уже поздно — законный срок пройдет.

Как это сделать?

Проще всего подать документы через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Для этого нужно отсканировать все договоры и чеки и отправить их онлайн. Там же — заполнить декларацию 3-НДФЛ. Система будет подсказывать, что именно нужно писать, и не даст отправить документ, оформленный с ошибками. Если вы потеряли чеки — не беда. Зайдите в ту организацию, где вы оплачивали услуги (частную клинику, школу и др.), и попросите сделать дубликат.

2. «Лови момент»: Взять льготную ипотеку

Программа ипотеки с господдержкой завершается в конце года. И пока новостей о ее продлении нет. Так что, если хотели купить квартиру в новостройке и не переплачивать проценты банку, лучше поторопиться. Договорятся чиновники между собой или нет — большой вопрос. А выгода — вот она. Льготные ставки (6—7%) почти вдвое ниже рыночных (11—13%). Значит, ежемесячный платеж будет сильно меньше.

Кроме того, ситуация на рынке недвижимости далека от идеальной. В последние два года спрос превышал предложение, и цены росли. Сейчас другой дисбаланс. Строящихся квартир много, а покупателей мало. Поэтому, по словам экспертов, у застройщиков вполне реально выторговать скидку в 10—15% от стоимости.

Правда, тут лучше все-таки исходить из потребностей. Не брать первую попавшуюся квартиру, лишь бы успеть впрыгнуть в последний вагон уходящей ипотеки. А брать кредит только на то жилье, которое подходит вам по всем параметрам.

Важный нюанс

В этом году заканчивается только «ипотека с господдержкой». При этом программа «семейная ипотека» продлена до 1 июля 2024 года. На нее могут рассчитывать те семьи, где в 2018 году и позднее родился хотя бы один ребенок. Ставки по этой ипотеке даже выгоднее — 5-6% годовых. Максимальная сумма, которую можно взять в кредит, — от 6 до 12 млн рублей.

КСТАТИ

Не боись — инвестором становись!

А это лайфхак для тех, у кого есть и финансовая подушка безопасности, и дополнительные финансовые ресурсы. Он позволит заработать больше, чем на банковском вкладе. И при этом практически без риска. Я говорю про индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - специальный счет для вложений в ценные бумаги, который дает возможность получить доход и вернуть налоги. Его можно открыть в любом крупном банке. И получить налоговый вычет с вложенных в ценные бумаги денег.

Ежегодный лимит по ИИС — 400 тысяч рублей. Это максимальная сумма, с которой можно вернуть 13% (52 тысячи рублей). Самая выгодная стратегия такая. В конце декабря вносите на счет деньги. А в первую рабочую неделю января подаете документы на вычет в налоговую. Тогда в марте-апреле сможете получить положенные 13% от внесенных денег. Если промедлите и вложите деньги лишь в январе, тогда ждать возможности получить вычет нужно будет целый год. Это невыгодно.

При этом биржа — это всегда риск. Акции могут как расти, так и падать. Многие частные инвесторы этот стресс уже испытали. Если в конце прошлого года котировки были на пике, то за год они упали в среднем почти в два раза. А часть портфеля и вовсе заморозили западные биржи.

Что же делать?

В нынешних условиях инвестировать лучше аккуратно — в самые консервативные инструменты. На бирже они тоже есть. Например, можно положить деньги в облигации федерального займа (ОФЗ). Их выпускает Минфин. По сути, это как вклад в госбанке. Примерно с такой же доходностью (называется «купон»). При этом, если прибавить к ней налоговый вычет, реальная прибыль будет примерно в полтора раза выше, чем на банковском депозите. В нынешних условиях — около 12 — 13% годовых.

Единственный нюанс — деньги с ИИС нельзя снимать в течение трех лет. Точнее можно, но тогда полученный налоговый вычет придется вернуть. А вот купоны останутся. В принципе то же самое, что и долгосрочный депозит в банке. Но чуть выгоднее. Так что пользуйтесь!

СЕЗОННЫЙ ПРОЦЕНТ

Открыть вклад по высокой ставке

В сложные времена лучше быть консерватором. К хранению денег эта стратегия тоже подходит. При этом держать сбережения где-то под матрасом или в погребе — так себе идея. Лучше размещать средства в проверенных местах, где на свободные деньги можно получать доход. И желательно выше инфляции.

В конце года банки традиционно предлагают так называемые «сезонные вклады». Как правило, они доходнее. Тем самым банки привлекают к себе новых клиентов, переманивая их от конкурентов. Нынешний декабрь - не исключение. Сейчас можно положить деньги под 8 — 10% годовых. Это значительно выше прогнозируемой на ближайший год инфляции (5 — 7%). Поэтому в следующем году таких щедрых ставок, скорее всего, не будет.

И тут несколько важных нюансов. Во-первых, перед тем как открывать вклад, узнайте все существенные условия. Часто банки в дополнение к щедрой ставке навязывают какие-нибудь другие продукты (например, страховку). Лучше выбирать вклады без таких «обременений».

Во-вторых, если на вкладе у вас больше миллиона рублей, то открывайте такой вклад, где проценты выплачивают сразу, а не в конце срока. Некоторые банки сейчас предлагают подобные продукты. Это позволит не платить лишние налоги. До конца этого года действует мораторий на налог с этого дохода, но на следующий год его не продлили. Поэтому те люди, которые получат проценты по вкладам с суммы, превышающей миллион рублей, в 2023 году вынуждены будут 13% от этих доходов отдать государству.

Как лучше сделать?

Чтобы зафиксировать высокий доход, можно открыть сразу несколько вкладов на разные сроки, включая двух- и даже трехлетние. Ничего страшного в этом нет. Деньги все равно можно снять в любой момент. Главное в этой стратегии — сохранить возможность пополнения на всех вкладах. Тогда можно будет оперативно реагировать на ситуацию и иметь возможность выбора. Если рыночные ставки падают, можно будет перекладывать свободные деньги на тот вклад, который приносит наибольший доход. Если растут — открывать новый.