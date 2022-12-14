Проверяем будущее

Две бригады ездят по школам и детским садам Генического района и проводят медосмотры. В каждой бригаде по 25 человек. Специалисты приехали из Адыгеи и Крыма.

Медики приезжают в Херсонскую область «вахтами». Так, специалисты из региона-шефа - Адыгеи- были в Геническом районе в августе и вернулись сюда снова в конце ноября, чтобы остаться уже до Нового года. Для обследования детей работают целой бригадой: педиатр, хирург, детский невролог, врач УЗИ, психиатр, медицинский психолог, медсестры, медбрат и лаборант.

Специалисты привезли с собой необходимое профильное оборудование и расходные материалы.

Медики осматривают детей, проводят психологические тесты, делают забор общих анализов и проводят ЭКГ-обследования. В некоторых случаях, по показаниям, делают УЗИ. С каждым ребенком работают индивидуально.

Разрешение на проведение диспансеризации детворы подписывают родители. Министр здравоохранения Херсонской области говорит, что согласие на медосмотр дают почти все - люди понимают его важность.

- Это очень важное мероприятие, в результате диспансеризации выявляются скрытые заболевания. Очень важно эти заболевания обнаружить на ранней стадии. Здоровье наших детей - это будущее всей нации. А при Украине профосмотры детей не проводились, - объясняет министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Вот и родители рады - теперь обследовать ребенка можно недалеко от дома. Сын Виолетты - инвалид. Женщина с дрожью рассказывает, как во время родов один из близнецов погиб, а второй потерял возможность самостоятельно ходить. Говорит, что на медосмотре Ярик был давно - для этого возила его в Анапу.

- При Украине как было: если не дашь денег, то в больницу можно не идти. Никто не лечил и не оказывал помощь бесплатно. Для жителей Херсона было очень необычно, что при России медицинская помощь бесплатная. Многие пытаются давать денег по старой памяти, но врачи отказываются, - рассказала «Комсомолке» Виолетта.

Кстати, весной волонтеры из России подарили Ярику новую коляску. Теперь он может гулять и спокойно передвигаться. До этого полгода он провел в инвалидном кресле - маленьком по размеру и постоянно натирающем.

За три недели диспансеризации в Херсонской области проверили 1614 несовершеннолетних. В областном минздраве заверили, что до конца года осмотрят еще пять тысяч местных жителей.

- Часть из них имеют патологии педиатрического, психоневрологического и хирургического профиля, - рассказал руководитель педиатрической бригады из Адыгеи Ахмед Гумов.

В Геническом районе диспансеризация уже подходит к завершению. Скоро профосмотры начнут проводить в Каланчакском и Скадовском районах.

Профосмотры пройдут для всех детей Левобережья. Для мобильной диспансеризации даже есть специальные машины - передвижные ФАПы. Они тоже приехали из других российских регионов.