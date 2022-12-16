Под конец года вырос спрос на льготную ипотеку: напоминаем условия программ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЧТИ 2,5 ТРИЛЛИОНА ТОЛЬКО В СБЕРЕ

Аналитики сервиса недвижимости Домклик от Сбера подвели ипотечные итоги ноября. Они говорят о том, что интерес к ипотеке у россиян не ослабевает. В ноябре Сбер выдал 82,6 тысячи жилищных займов на общую сумму 259 млрд рублей. Это больше, чем в октябре — тогда был 251 млрд. По прогнозам аналитиков Домклик, по итогам года клиенты банка оформят ипотеку на 2,45 трлн рублей.

Самый активный ипотечный регион, как несложно догадаться, — Москва. За ноябрь Сбером там выдано жилищных кредитов на 34,7 млрд рублей. На втором месте — Московская область (23,3 млрд рублей). В пятерке лидеров также Санкт-Петербург, Тюменская область и Краснодарский край.

ДАЕШЬ СНИЖЕННЫЕ СТАВКИ!

Как отмечают аналитики, россияне по-прежнему активно интересуются льготными ипотечными программами. За ноябрь Сбер оформил на 21% больше кредитов по программе «Семейная ипотека», чем в октябре. Если считать в рублях, рост составил 19%: 27,3 млрд — общая сумма новых семейных ипотек в ноябре против 23 млрд в октябре.

Примерно такой же прирост — и по программе «Господдержка» (льготная ипотека на новостройки): на 64,3 млрд выдано новых кредитов в ноябре, это на десять миллиардов больше, чем в октябре.

Как считают аналитики Домклик, эти цифры свидетельствуют о том, что интерес к льготным ипотечным программам в России демонстрирует не «затухание», а вполне устойчивый рост.

За всё время действия ипотеки с господдержкой — с апреля 2020 года — Сбер выдал 479 тыс. кредитов на 1,4 трлн рублей. На протяжении почти трех лет эта программа остаётся одной из самых популярных в Сбере — среди всех льготных.

Напомним: программа ипотеки с господдержкой на новостройки по ставке не выше 7% действует до 31 декабря 2022 года. Пока о ее продлении ничего не слышно. Более того, Центробанк выступил против продления этой программы.

Программа семейной ипотеки рассчитана на более долгий срок. Как минимум, те, у кого малыши родятся в наступающем 2023 году, еще смогут ею воспользоваться.

Тем, кто сейчас обдумывает планы на жизнь, напоминаем, на каких наиболее выгодных условиях можно взять льготную ипотеку в оставшиеся дни 2022 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«ГОСПОДДЕРЖКА» НА НОВОСТРОЙКИ И ЧАСТНЫЕ ДОМА

По этой программе любой гражданин России (без ограничений по семейному положению или, допустим, сфере деятельности) может взять ипотеку по сниженной ставке на покупку квартиры в новостройке, а также покупку или строительство индивидуального жилого дома своими силами или с помощью подрядчика.

По нынешним условиям программы, ставка по ней должна быть не выше 7% (разницу с рыночной ставкой субсидирует государство). Но она может быть и ниже. Например, в Сбере ставки такие:

• от 6,3% — на строительство индивидуального жилого дома,

• от 6,7% — на приобретение квартиры в новостройке или жилого дома у юрлица или ИП.

• Есть и программа с дополнительным субсидированием от застройщика — со ставкой от 0,1% годовых.

Другие условия:

• первоначальный взнос — от 15% стоимости недвижимости

• срок кредита — до 30 лет

• сумма — до 12 млн рублей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей в других регионах.

Программа действует до конца 2022 года. Если все останется как есть, это значит, что для того, чтобы получить ипотеку именно на этих условиях, надо успеть заключить кредитный договор (не путать с заявкой на кредит) до 31 декабря 2022 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

«СЕМЕЙНАЯ ИПОТЕКА» ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Это программа для семей, где есть хотя бы один ребенок, который родился (или еще родится) с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года. Или есть ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 31 декабря 2023 года. И родители, и дети должны быть гражданами России.

С «Семейной ипотекой» можно купить квартиру в новостройке или построить индивидуальный дом с помощью подрядчика.

Базовая ставка — не более 6% годовых. При электронной регистрации сделки на сервисе Домклик — 5,7% годовых, а на строительство дома — от 5,3%.

Другие условия:

• Первоначальный взнос — не меньше 15% от стоимости недвижимости. В качестве первоначального взноса или его части можно использовать материнский капитал.

• Срок кредита — от 12 месяцев до 30 лет.

• Сумма — до 12 млн рублей при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 млн рублей — в других регионах

Срок действия программы — до 1 июля 2024 года для семей, в которых родился первый или последующий ребенок. Или до 31 декабря 2027 года — для семей, в которых ребенок был рождён до 31 декабря 2023 года и получил категорию инвалидности после этой даты.

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