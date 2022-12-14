Команда сервиса коротких видео от VK анонсировала запуск новых инструментов

Вместе с крупными обновлениями команда сервиса анонсировала начало тестирования мобильных трансляций в VK Клипах

Среди обновлений: улучшенный редактор, статистика видео, а также возможность снимать ролики под оригинальные звуки других пользователей и делиться своими клипами в историях ВКонтакте. Помимо этого, для начинающих авторов команда запускает онлайн-курс «Школа клиперов», а также представляет специальную награду для топовых клиперов-миллиардников.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте, VK Клипов и VK Видео:

«За 2022 год VK Клипам удалось укрепить лидерство среди российских сервисов коротких видео: среднесуточное количество просмотров выросло в 2 раза и превысило отметку в 750 миллионов, а число опубликованных клипов перешагнуло 30 млн роликов. Это стало возможным благодаря непрерывному развитию инструментов, которые упрощают создание уникального контента. Новые возможности VK Клипов помогут клиперам расширять границы творчества, находить новую заинтересованную аудиторию и делиться контентом ещё быстрее, проще и эффективнее. Активно прислушиваясь к потребностям и комментариям наших пользователей, мы делаем сервис лучше и популярнее с каждым годом».

Обновлённый видеоредактор

Команда VK Клипов позаботилась о том, чтобы авторы коротких видео могли полностью сосредоточиться на творческом процессе, не отвлекаясь на долгую и сложную механическую работу. В улучшенном видеоредакторе пользователям стала доступна новая единая временная шкала клипа с удобным и интуитивно понятным интерфейсом. Больше не нужно редактировать каждый фрагмент видео по отдельности — теперь можно видеть и монтировать все фрагменты ролика одновременно и так же легко масштабировать и поворачивать свой контент.

Пользовательские звуки для клипов

Ещё одно важное обновление — возможность снимать ролики под оригинальные звуки других пользователей VK Клипов. Новая функция поможет клиперам разнообразить своё творчество, начать создавать ещё больше вирусного контента, повышать вовлечённость и привлекать новых подписчиков.

Все пользовательские звуки будут проходить внутреннюю модерацию: если используемый аудиофрагмент не нарушает авторских или смежных прав, то снимать под него ролики смогут все пользователи VK Клипов.

Избранная музыка для клипов

Чтобы пользователи не тратили лишнее время на поиск нужного трека, команда VK Клипов добавила возможность сохранять песни и звуки для съёмки коротких видео в «Избранное» — теперь любимая музыка для клипов всегда будет под рукой и доступна в одно касание.

Команда сервиса коротких видео от VK анонсировала запуск новых инструментов

Клипы в историях

Пользователи VK Клипов также получили возможность моментально делиться роликами в историях ВКонтакте — это простой и эффективный способ рассказать подписчикам о своём творчестве и охватить ещё больше зрителей, а также быстро и заметно поделиться впечатляющим контентом с друзьями.

Тестирование трансляций в клипах

Вместе с крупными обновлениями команда сервиса анонсировала начало тестирования мобильных трансляций в VK Клипах. Опция будет доступна в тестовом режиме некоторым авторам площадки: клиперы смогут проводить эфиры, общаться со зрителями, привлекать новых подписчиков и становиться ближе к своей аудитории.

В тестовый период можно будет использовать маски, прикреплять ссылки внутри ВКонтакте, а благодаря новому протоколу трансляции будут воспроизводиться почти моментально.

Статистика для авторов клипов

В ближайшем будущем авторам VK Клипов станет доступна статистика их контента: это поможет начинающим и опытным клиперам лучше понимать потребности и предпочтения аудитории, анализировать реакцию зрителей, наращивать активность и вовлечённость подписчиков.

Новый инструмент позволит авторам просматривать статистику по опубликованным клипам, в том числе данные по количеству просмотров и уникальных зрителей, среднему времени досмотра, вовлечённости аудитории и её разбивке по странам, городам, полу и возрасту. Подробная статистика будет доступна как в приложении, так и в веб-версии VK Клипов.

Сначала возможность смотреть расширенную статистику откроется по заявкам от участников закрытого сообщества клиперов, а в будущем доступ к инструменту появится у всех авторов.

Обновление скачивания клипов

Команда VK Клипов также анонсировала обновление сохранения контента на устройства пользователей: скоро скачивать клипы можно будет ещё удобнее и быстрее — на загрузку минутного ролика потребуется всего пара секунд.

Обновление поможет в одно касание сохранять ролики в галерею в оригинальном качестве и оперативно делиться контентом с друзьями. У пользователей будет выбор: скачать клип в максимально доступном качестве (вплоть до 1080p c 60 FPS) или в качестве пониже — например, если трафик ограничен.

Школа клиперов

VK Клипы активно поддерживают начинающих авторов и помогают им развиваться на платформе. Для этого площадка перезапускает бесплатный онлайн-курс «Школа клиперов»: участники научатся снимать качественные ролики, грамотно использовать все инструменты платформы, уверенно держаться перед камерой, придумывать вирусные идеи, находить аудиторию и зарабатывать на своём творчестве не выходя из дома.

Все онлайн-уроки будут доступны ВКонтакте и в приложении VK Клипы в ближайшее время: можно смотреть последовательно или выбирать подходящие под конкретный запрос. Курс «Школы клиперов» будут регулярно расширяться: что авторы знали все последние обновления VK Клипов и могли легко творить в любимом сервисе.

Награда «Миллиард впечатлений»

Помимо начинающих авторов, платформа также отмечает клиперов, которые уже добились большого успеха. Теперь создатели коротких видео, перешагнувшие миллиард просмотров в VK Клипах, будут получать особую награду от сервиса — «Миллиард впечатлений».

VK Клипы — самый быстрорастущий сервис коротких вертикальных видео, где пользователи могут смотреть и создавать ролики на любые темы — от развлечений до образования — как в отдельном приложении VK Клипы, так и в разделе с клипами внутри приложения ВКонтакте. Платформа активно развивается, внедряя новые технологии и поддерживая авторов контента.