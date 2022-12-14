Перезагрузка медицины

Роддома также обеспечены всем необходимым для оказания бесплатной и качественной помощи.

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- Проект федерального закона прописывает особенности правового регулирования здравоохранения Запорожской и Херсонской областей, а также Донецкой и Луганской Народных Республик в части решения кадровых вопросов, медицинского образования, реализации медицинской продукции, оказания помощи, а также обязательного медицинского страхования, - говорит министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, министерство проводит расчеты по бюджетам, направленным на повышение уровня оснащенности и лекарственного обеспечения медучреждений, а также ремонта зданий.

- Безусловно, нам необходимо повысить укомплектованность этих территорий медицинскими работниками. Донецкий и Луганский медицинские университеты вольются в систему высшего российского медицинского образования, - отметил Михаил Мурашко.

ЧАХЛИ ПРИ УКРАИНЕ

Говоря о медицине в Запорожской области, в ее развитие прошлые власти не вкладывались несколько десятков лет. При Украине здравоохранение только старело, причем как физически, так и морально. Понятие «бесплатная медицинская помощь» существовало лишь на бумаге.

- Есть деньги - будешь лечиться, нет денег - даже и не рассчитывай ни на что, - рассказывает жительница Мелитополя Анна Павлова. - Более-менее качественную помощь можно было получить в платных клиниках за очень большие деньги.

В состав РФ Запорожская область входила с изношенными больницами, отсутствием лекарственного обеспечения и другими проблемами. Но сейчас в регион вернулась бесплатная медицина.

- В регионе будет доступная бесплатная медицина, в том числе высокотехнологичная, - сообщил в эфире ЗаTV врач-кардиолог Виктор Курьянов, руководитель группы медиков, приехавших в Мелитополь из НМИЦ им. В. А. Алмазова.

Запорожскую область снабжают и новыми неотложками.

ПРОБЛЕМ С ЛЕКАРСТВАМИ НЕ БУДЕТ

Сегодня в область продолжают поставлять недостающие лекарства и оборудование, приезжают врачи-специалисты из других городов России, чтобы восполнить дефицит кадров.

Отметим, что новый регион РФ федеральный центр уже снабдил более 600 тоннами препаратов, в том числе для лечения хирургических, онкологических, эндокринологических заболеваний. Лекарства распределяют по больницам, ФАПам, аптекам.

С аптеками при украинской власти тоже все было не гладко. Их не хватало, а в некоторых населенных пунктах они и вовсе отсутствовали, впрочем, как и врачебные амбулатории.

Теперь в городах и селах активно открывают новые фармацевтические точки.

Кстати, в селе Тимошевка Васильевского района десятилетиями не работал даже медпункт. В сентябре там приступили к возведению модульной больницы.

Как рассказал исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, это будет современный, оснащенный всем необходимым медицинский пункт.

- Квалифицированный персонал в амбулатории есть. В модуле предусмотрен ряд помещений, полностью оборудованных всем необходимым для оказания медпомощи: стоматологический кабинет, гинекологический кабинет, комната для хранения лекарственных средств и расходных материалов, процедурный и прививочный кабинеты, - уточнил и. о. губернатора.

Работы на этом объекте проводятся при поддержке правительства Новгородской области в рамках соглашения о сотрудничестве и шефской помощи.