Чтобы дети не болели

Мелитополь. Детский сад «Ласточка». С самого утра у малышей - настоящее приключение. К ним приехали «супергерои в белых халатах»: педиатры, офтальмологи и другие медики. Добрые, улыбчивые и очень профессиональные. Сегодня они досконально осмотрят каждого малыша. Ни одна болячка, если она, не дай бог, есть, не останется незамеченной…

ВНАЧАЛЕ НЕ ПОВЕРИЛИ

В регионе продолжаются бесплатные медосмотры детей, которые проводятся по поручению Президента РФ Владимира Путина. Как говорит Елена Петренко, мама пятилетней малышки, посещающей «Ласточку», она вначале не поверила, когда узнала, что проверить здоровье ребенка от и до можно бесплатно, да еще и прямо в детском саду.

- Ведь раньше, при украинской власти, такой практики не было. Конечно, наша семья воспользовалась возможностью. Дочку осмотрели врачи. К счастью, со здоровьем у малышки все отлично! Ее посмотрели и офтальмолог, и психиатр, и другие узкие специалисты, - рассказала Елена.

ВОВРЕМЯ КУПИРОВАТЬ БОЛЕЗНЬ

К сожалению, не всем так повезло. Как прокомментировал один из врачей, представившийся Иваном Александровичем, из-за того, что детям не проводились ежегодные скрининги, сейчас медики выявляют у них множество патологий, которые должны были обнаружить на ранних этапах.

- Часто встречаем, к примеру, хирургические патологии. Для того чтобы вовремя купировать болезнь, и проводится такой скрининг, - прокомментировал Иван Александрович.

В департаменте здравоохранения Запорожской области пояснили, что бесплатные детские медосмотры стартовали в начале ноября. Они организованы Министерством здравоохранения Российской Федерации совместно с правительством Запорожской области. Сейчас в регионе работают 8 медицинских бригад из разных регионов России - всего 102 медицинских работника.

Среди профильных специалистов - офтальмологи, невропатологи, психиатры, кардиологи и даже специалисты по ультразвуковой диагностике.

- Детки нуждаются в профосмотре. Сейчас очень много проблем обнаруживают у детей, а их родители звонят на специальную горячую линию и спрашивают о самых простых вещах: как можно пройти медосмотр, где, когда, - рассказала начальник отдела дошкольного образования министерства образования Запорожской области Лариса Артемова.

БОЛЬШЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ОБСЛЕДОВАННЫХ

По словам директора областного департамента здравоохранения Виктора Кучкового, перед ним и его коллегами стоит задача - обследовать всех детей в области.

- При необходимости будут назначены дополнительные обследования. Если потребуется, то через департамент дети, нуждающиеся в лечении, будут направлены в профильные лечебные учреждения, - заявил Кучковой.

К слову, врачи уже осмотрели 10 129 ребят в возрасте до 18 лет. По итогам осмотра составляется карта здоровья для каждого ребенка, а участковые врачи на местах получают рекомендации по индивидуальному лечению.

- Врачи очень добросовестно относятся к своим обязанностям. Раньше не было ощущения, что наши дети еще кому-то интересны кроме нас, родителей. Не было чувства, что государство заботится о семьях. Все лечение было платным, поэтому просто обследовать ребенка, чтобы понимать, что у него со здоровьем, было роскошью, которая далеко не каждому по карману. Мало кто находил на это материальную возможность. А бесплатных медосмотров никто не предлагал. Вот и бежали в больницу тогда, когда прихватит. Хочу сказать огромное спасибо врачам и администрации за то, что организовали такую работу сегодня, - поделилась эмоциями Елена Петренко.

СПРАВКА «КП»

Вопросы, связанные с проведением диспансеризации, можно задавать операторам горячей линии по телефону +7-990-009-00-58 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 17.00.