Повлияют ли поставки Украине ПРО Patriot на ход спецоперации и чем может ответить Россия

Отправка такого оружия будет означать включённость США в конфликт на Украине на новом уровне. Это опасный признак Фото: EAST NEWS

Новость из Вашингтона: США могут уже на этой неделе объявить об отправке систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине. Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на высокопоставленных представителей американских властей (не раскрывая имен).

Планы этой поставки якобы уже готовы, но их еще должны одобрить глава Пентагона Ллойд Остин и американский президент Джо Байден.

У многих читателей "КП" возникли вопросы.

Отвечаем на них.

1. Как системы ПРО могут доставить на Украину?

Сначала их на военно-транспортных самолетах США С-130, вероятнее всего, доставят на одну из 3 американских авиабаз в Германии - Рамштайн, Шпангдалеме или Бюхель. Туда же прибудут украинские военные для обучения. "Натаскивать" их американские спецы должны несколько месяцев, поскольку эта техника очень сложная. Заканчиваться "курс" будет реальной боевой стрельбой по мишени. Наши специалисты считают, что даже за полгода основательно освоить Patriot трудно. Потому, скорее всего, "учителя и ученики" переправятся на Украину вместе. Через Польшу. Как это было с расчетами американских гаубиц М777 и реактивных систем залпового огня Хаймарс.

2. Сколько дадут Patriot в штуках?

Это пока неясно. Возможно (для начала) 3 батареи.

Типичная батарея Patriot включает в себя: 8 пусковых установок (каждая — с 4 ракетами), радар, станцию управления, антенно-мачтовую и ремонтные группы, электростанцию. А еще есть и транспортно-заряжающая машина. В общем, набирается внушительный "выводок" техники. А личного состава в батарее - под 100 человек.

3. Каковы возможности у этой техники?

Американцы, понятное дело, захлебываются от хвалы своему оружию, - считают Patriot наиболее эффективной защитой от баллистических и крылатых ракет, а также от некоторых видов боевых самолетов.

Есть разные варианты комплексов с дальностью стрельбы от 30 до 120 км. Дальность обнаружения цели - 180 км.

(Для сравнения: дальность обнаружения цели главным конкурентом Patriot - российским комплексом С-400 - 500-600 км, дальность поражения - 400 км).

Наши спецы гораздо сдержанней в оценках: да, Patriot - оружие серьезное, но имеет и недостатки.

США могут уже на этой неделе объявить об отправке систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot Украине Фото: REUTERS

Вот они:

Радиолокационная станция не имеет кругового обзора. Только в направлении ожидаемой угрозы. Уже на этом недостатке можно было бы ставить точку, так как любой подлёт ракеты или самолета, беспилотника с фланга или сзади останется для Patriot невидимым.

Сектор обзора - всего 90 градусов. Это значит, остальные 270 - мёртвая зона. Минимальная высота захватываемых радарами целей - 30 метров. В то время как современные крылатые ракеты могут летать на высоте и 20 метров от земли. Не говоря уж о беспилотниках-камикадзе, которые могут лететь на высоте 10 метров.

РЛС Patriot не может сопровождать цели со скоростями менее 30 метров в секунду. Это означает, что малоскоростные беспилотники, в том числе кустарные, остаются невидимыми.

Американская Patriot уже сильно опозорилась в Саудовской Аравии в 2019 году, когда местные повстанцы-хуситы напали на нефтяные заводы. Эти предприятия защищали американские системы ПРО. И они не спасли заводы саудитов от хуситских ракет. Даже не среагировали!

Госсекретарь США Майк Помпео тогда заявил, что ПРО, включавшая Patriot, не смогла отразить удар, так как все такие системы (внимание!!!) "работают с переменным успехом".

Ну-ну.

4. Как появление чудо-ПРО может повлиять на ход спецоперации?

Если Patriot окажутся не вокруг городов Украины (хотя, по логике, 3 или даже 10 батарей придется разместить у Киева, крупных штабов и военных заводов), а на поле боя, это может создать некоторые проблемы. Американская ПРО будет, как умеет, противодействовать российской авиации. Значит, нашим самолетам придется держаться подальше от зоны поражения. Что касается беспилотников, то при атаке "стаей" на Patriot, его радар начинает захлебываться. А вот "Калибры" и "Кинжалы" с их сумасшедшей скоростью американцу вовсе не по зубам.

Но даже при всем при этом недооценивать "фактор Patriot" нельзя. Его появление в любом случае не ослабит, а усилит ПВО Украины.

5. Сможем ли мы уничтожить Patriot?

Первым делом, конечно, наша разведка должна знать места выгрузки и маршруты транспортировки американской ПРО на Украине. Тогда гиперзвуковой ракетой накрыть такую цель — очень даже легко. Ну а если не получится, придется "калибровать" Patriot на позиции.

6. Как поставки Patriot могут повлиять на отношения США и России?

Известный политолог Дмитрий Евстафьев на этот вопрос ответил так: "Отправка такого оружия будет означать включённость США в конфликт на Украине на новом уровне. Это опасный признак".

А "новый уровень" - это появление на Украине крупных штатных боевых подразделений армии США. Ведь для обслуживания комплексов Patriot нужны не только охранники и водители, которых можно быстро набрать из украинцев, но и опытные военспецы, а значит - американцы. Они могут и не вернуться домой живыми...