Ирина Винер рассказала, как сейчас живет Алина Кабаева

Алина Кабаева - самая известная воспитанница Ирины Винер Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Ирина Винер воспитала целую плеяду олимпийских чемпионок. О каждой из них тренеру есть что сказать. Ученицей Ирины Александровны является и знаменитая Алина Кабаева. Не секрет, что Олимпийская чемпионка в самом начале своего пути жила в крошечной квартире Винер и считает ее своей второй мамой.

Алина Кабаева - самая известная воспитанница Ирины Винер. Совсем юной в 1995 году она пришла в группу тренера. Ей было 11 лет. Спустя пять лет на Олимпийских играх в Сиднее она завоевала бронзу. Прошло еще четыре года, и Алина взяла золотую медаль в Афинах. И все это время рядом с ней была Ирина Винер.

Вся жизнь тренера, как она признается, сейчас ограничена спортивной базой в Новогорске. Она, как и много лет назад, очень близка со своей любимой ученицей. Винер не без гордости вспоминает, с какой стойкостью Кабаева сносила критику с ее стороны.

"Не та мать, которая по головке гладит, а та мать, которая ставит на первое место и поднимает флаг страны. Когда Алина говорит: «Я выступала ради нее». Понимаете, вот это называется - мать. Это не кнут, это требование. Дети любят результат, дети любят честность. Это другое дело", - призналась Ирина Александровна в свежем выпуске программы "Легенда" на RTVI.

По окончании карьеры Алина не стала тренером, хоть всячески и поддерживает любимый спорт. "Алина Кабаева не пошла по этой стезе, хотя я считаю, что она на триста процентов могла меня заменить. Но у нее тоже очень интересная работа, которая ей нравится. Она руководитель медиагруппы огромной, очень серьезная работа на ее плечах", - поведала Винер.

Она сообщила, что постоянно находится на связи с бывшей ученицей. "Конечно, мы всегда советуемся. Сейчас она уже особенно в моих советах не нуждается, потому что она сама - большой специалист. Не знаю, кто чей клон: я ее или она мой", - отметила Ирина Александровна.