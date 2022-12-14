«Абхазия всецело поддерживает СВО»: в Доме союзов прошла межпарламентская конференция стран СНГ

Без диалога нет доверия, а без взаимного доверия — нет развития отношений Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Утро московской среды началось с 10-балльных пробок из-за снегопада. Поэтому на мероприятие с непростым названием «Роль взаимодействия фракций политических партий и блоков в межпарламентском сотрудничестве стран СНГ» успели не все. Депутаты и эксперты-международники — тоже люди, ездят по тем же дорогам, что и остальные.

На самой конференции было жарко. Гости-парламентарии из стран бывшего СССР периодически повышали голос, натыкаясь на общие проблемы наподобие того же Карабаха. Но всё же пытались найти точки соприкосновения, вспоминая, что ещё в девяностые многие конфликты на постсоветском пространстве не без успеха модерировались через похожие межпарламентские группы. Всё-таки депутаты — это, простите за банальность, народные избранники, имеющие мандат доверия от избирателей.

Одним из первых среди гостей конференции выступил представитель парламента Абхазии — Астамур Герхелия. И рубанул:

— В 2022 году Абхазия первой поддержала признание ДНР и ЛНР Россией. Абхазия всецело поддерживает СВО, проводимую Россией. Кто за Родину погиб — тот бессмертен!

Пророссийский порыв подхватил депутат-эсер Геннадий Семигин, рассказав зарубежным гостям-парламентариям, как именно Россия строит отношения с их новыми государствами:

— На первом месте должны стоять национальные интересы ваших стран. И мы это понимаем. Но в то же время у нас должны быть и общие интересы. Такие как традиционные ценности, сильно отличающиеся от тех, что предлагает Запад.

Это явно нашло одобрение у части гостей. Так, киргизский депутат Адахан Мадумаров возмутился, что в западном спорте теперь конькобежцев называют не «партнёр и партнёрша», а «тот, кто поддерживает, и тот, кого поддерживают»:

— Мы говорили на своём телевидении, что самое плохое — это советский период. А сегодня мы говорим: почему наши дети нас не любят? Потому что мы сами их так воспитали. Европейская цивилизация оказалось не цивилизацией, а «колоризаций». День рождения Дженнифер Лопес по ТВ показывают больше, чем Людмилы Зыкиной или Клавдии Шульженко, — воззвал гость из Бишкека.

В том же духе выступил и член Палаты Представителей Республики Беларусь Сергей Сыранков, возмутившись «тяжёлой ситуацией с русским языком, возникшей в отдельных странах СНГ».

Так что, нравится это кому-то или нет, диалог на постсоветском пространстве по линии межпарламентской дипломатии продолжается. Ведь без диалога нет доверия, а без взаимного доверия — нет развития отношений.