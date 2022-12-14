Герой спецоперации «Z» лейтенант Тебердиев отразил несколько попыток прорыва врага

Сержант Александр АРТЕМЬЕВ и Младший сержант Семен НИКИТИН

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

ВСКРЫЛ ЗАМЫСЕЛ ПРОТИВНИКА

Младший сержант Семен НИКИТИН

«Младший сержант Семен Никитин в составе своего подразделения выполнял боевую задачу по удержанию стратегически важной, господствующей высоты. Находясь под минометным огнем противника, корректировал огонь российской ствольной артиллерии, своевременно обнаруживал и передавал на командный пункт российских войск информацию о перемещении бронетехники боевиков, его огневых точках и замаскированных позициях. Противник, стремясь восстановить контроль над высотой, предпринял очередную попытку наступления на российские позиции. Младший сержант Семен Никитин, находясь на передней линии обороны, вскрыл замысел националистов и прицельным огнем ПТУР уничтожил две бронемашины и отделение боевиков. Противник, понеся потери, вынуждено отступил».

ОТБИЛ ДВЕ АТАКИ НАЦИОНАЛИСТОВ

Сержант Александр АРТЕМЬЕВ

«Оператор взвода противотанковых управляемых ракет сержант Александр Артемьев в составе экипажа боевой машины, выполнял задачу по уничтожению танковых и бронированных целей противника. Украинские националисты, стремясь восстановить контроль над утраченными территориями, предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции наших войск, активно применяя танки и бронетехнику. Прикрывая российские подразделения на танкоопасном направлении, и находясь на закрытой огневой позиции, сержант Александр Артемьев получал целеуказания от старшего начальника, быстро производил поиск и опознание целей националистов, классифицировал наиболее опасные из них, осуществлял пуски ракеты, прицельным огнем поражая бронетехнику противника. В результате грамотных, своевременных действий сержанта Артемьева и экипажа его боевой машины удалось отбить две атаки превосходящих сил противника, уничтожить танк, два бронетранспортера и более десятка националистов».

ОТРАЗИЛ ПОПЫТКУ ПРОРЫВА ВРАГА

Лейтенант Джанбулат ТЕБЕРДИЕВ

Лейтенант Джанбулат ТЕБЕРДИЕВ

«Командир мотострелковой роты лейтенант Джанбулат Тебердиев в составе своего подразделения удерживал позиции у стратегически важного населенного пункта. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить село и атаковали позиции российских военнослужащих. Под артиллерийским огнем противника, проявляя мужество и отвагу, лейтенант Джанбулат Тебердиев умело управлял подразделением, грамотно распределил личный состав и технику на удерживаемых позициях, своевременно отдавал приказания на поражения бронетехники и живой силы численно превосходящих боевиков. При ведении оборонительных действий рота под командованием лейтенанта Тебердиева, занимая стратегически выгодную позицию, отразила четыре атаки противника, уничтожила танк, боевую машину пехоты, три бронированных автомобиля, а также до двух десятков националистов».