Певица Слава через три недели после свадьбы дочери объявила, что стала бабушкой

Певица Слава. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно певица Слава выдала замуж старшую дочь: 23-летняя Александра Морозова расписалась со своим давним поклонником Андреем Дедовым. Спустя три недели после бракосочетания артистка неожиданно объявила, что стала бабушкой. Теперь поклонники звезды поздравляют ее с пополнением в семействе.

На концерте «Наш Новый год» Слава позировала фотографам вместе с певцом Стасом Михайловым. Для съемки артистка встала в красивую позу и втянула живот. Стас попросил коллегу «дышать», обратившись к ней «мамочка». В ответ 42-летняя Слава заявила, что она «уже бабушка». При этом певица не уточнила, шутит ли она над своим возрастом, или намекнула на пополнение в семье.

Поклонники уверены, что артистка таким образом раскрыла семейную тайну. Они предполагают, что выйти замуж в 23 года дочь звезды решила именно из-за беременности. Сама Александра пока никак не комментирует слова матери.

23-летняя Александра Морозова расписалась со своим давним поклонником Андреем Дедовым. Фото: личный архив Александры Морозовой.

Известно, что 25-летний жених Морозовой Андрей работает в автобизнесе. До свадьбы молодые люди встречались восемь лет. В студии программы «Звезды сошлись» Александра рассказала, что жених сделал ей предложение в очень романтической обстановке. Андрей ждал Сашу после занятий в университете. Молодой человек спрятался за углом, а потом незаметно вышел с табличкой, на которой было написано: «Выходи за меня замуж» и встал на одно колено.

«Выходит с цветочками, с табличкой, на колено встал. Я ему говорю, вставай, вставай, мне неловко. Тут студенты ходят, хлопают, радуются», - рассказала Александра Морозова.

Многих удивил странный выбор одежды матери невесты на свадьбе. Слава появилась в загсе в джинсах, сапогах и в клетчатой фланелевой рубашке. Позже певица рассказала, что наследница подставила ее. Александра утаила от матери детали предстоящей церемонии. Из-за постоянных гастролей Слава даже не успела осознать, что дочь выходит замуж. Девушка говорила маме, что церемония будет скромной и будничной: обычная роспись в загсе без всякого торжества. Пышную свадьбу молодожены собирались сыграть позже. Вот Слава и нарядилась так, как ей было удобно с ее плотным рабочим графиком.

- Если честно, Сашка меня подставила - она сказала, что будет только роспись, не будет ни камер, ни свадебного платья. Я приехала с гастролей, просто приняла душ, надела рубашку, джинсы и побежала в загс. Я думала, что они просто распишутся, а она вдруг входит в этом платье и Андрюша такой красивый, все в смокингах, а я в джинсах и рубашке, - рассказала Слава в эфире канала НТВ.