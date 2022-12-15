Природа не позволила: Немецкие экоактивисты не смогли приклеиться к асфальту из-за мороза

Фото: REUTERS

В Германии два представителя движения «Последнее поколение», ратующего за борьбу с изменениями климата, не сумели приклеить себя к асфальту на одной из автодорог Мюнхена: из-за низкой температуры воздуха клей потерял свои свойства.

Задача экоактивистов была крайне проста: выбежать на дорогу, облиться клеем и приклеиться к асфальту. Первую часть парочка выполнила без проблем – выскочив на оживленный участок автострады, они по очереди вылили друг на друга солидную порцию клея из ведра. А вот дальше что-то пошло не так: на морозе клей перестал работать, и молодые люди просто остались сидеть в мокрой одежде на асфальте, а прибывшая на место инцидента полиция без труда оттащила их на обочину.

Фото: REUTERS

– Мы купаемся в клее! В неопреновых костюмах мы снова на улицах Мюнхена, – написали борцы за права природы на своей странице в соцсети. Но на этот раз их акция превратилась всего лишь в купание.

Фото: REUTERS

По словам правоохранителей, члены «Последнего поколения» нарушили распоряжение городской администрации, запрещающее блокировать ключевые дороги. Соответствующее постановление было после того, как представители климатического движения приклеили себя к взлетно-посадочным полосам в аэропортах Мюнхена и Берлина.