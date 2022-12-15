Президент Южного Судана наделал в штаны на публичном мероприятии

Президент Южного Судана Салва Киир. Фото: REUTERS

71-летний президент Южного Судана Салва Киир попал в неприятную ситуацию – на торжественном мероприятии по случаю открытия автомобильной дороги во время исполнения государственного гимна страны политик обмочился.

Кадры, на которых видно, как штанина светлого президентского костюма становится мокрой, опубликовал в Twitter телеканал Kivu News 24.

Известный нигерийский сенатор и правозащитник Шеху Сани объяснил произошедшее с Кииром «крайним патриотизмом», который помешал немолодому президенту отлучиться в туалет в столь важный для страны момент. Впрочем, Сани не исключил и возможности наличия у главы Южного Судана какого-нибудь заболевания мочевого пузыря.

Республика Южный Судан примечательна тем, что, получив независимость от Судана в июле 2011 года по результатам референдума, она является самым молодым международно признанным государством в мире. Согласно последней переписи, население страны составляет порядка 12,5 миллиона человек.

Салва Киир бессменно занимает пост президента Южного Судана с момента получения страной суверенного статуса 9 июля 2011 года.