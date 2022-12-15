В США за огромную сумму проданы самые старые джинсы в мире

Брюки с затонувшего корабля (на фото) на 16 лет старше, чем первые официально произведенные компанией Levi Strauss & Co джинсы. Фото: holabirdamericana.liveauctiongroup.com

Штаны из белой прочной ткани, найденные в сундуке на затонувшем в 1857 году пароходе SS Central America, ушли с молотка за $114000 (более 7,3 млн. рублей).

Эксперты продолжают спорить – являются ли эти брюки предтечей культовых джинсов. И разногласия специалистов вызывает тот факт, что брюки с затонувшего корабля на 16 лет старше, чем первые официально произведенные компанией Levi Strauss & Co джинсы. Однако есть предположение, что именно эти штаны являются самой ранней версией одежды, ставшей впоследствии не только культовой, но и «самой американской».

Штаны, которые, предположительно, представляют собой одежду шахтера, были проданы в рамках аукциона, состоявшегося в Неваде в начале декабря. Всего на торги было выставлено более 250 старинных вещей, поднятых с злополучной «Центральной Америки».

– Эти шахтерские джинсы — как первый флаг на Луне, потрясающий момент в истории, – заявил Дуайт Мэнли, управляющий партнер California Gold Marketing Group, которая владеет артефактами и выставляет их на продажу.

Колесный пароход SS Central America, совершавший рейсы вдоль восточного побережья Центральной Америки, попал в сильнейший шторм и затонул у берегов Северной Каролины в сентябре 1857 года. Во время кораблекрушения погибли около 400 человек из 477 пассажиров и 101 члена команды парохода. Также вместе с судном на дно океана отправились около 10 тонн золота, добытого во время знаменитой Калифорнийской золотой лихорадки.

Корабль, лежавший на глубине более 2,2 тысяч метров, обнаружил в восьмидесятых годах прошлого века инженер Томми Томпсон, занимавшийся конструированием глубоководной техники. Организовав компанию Columbus American Discovery Group и добившись права на добычу морского клада, Томпсон и его компаньон Боб Эванс с помощью глубоководного аппарата «Немо» подняли на поверхность более трех тонн золота всего за два первых месяца работы, а стоимость проданных на аукционах артефактов перевалила за $100 миллионов.

Позже Томпсон исчез – по общему мнению, он просто сбежал с полученными деньгами, а работы по извлечению грузов с «золотого корабля» и их продажа продолжились.