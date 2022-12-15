Глава Минобороны Сербии: «Приштина в шаге от окончательной расправы над сербами»

Шествие в поддержку косовских сербов в Белграде. Фото: REUTERS

Глава Минобороны Сербии Милош Вучевич считает, что власти Приштины, столицы непризнанной Республики Косово, в одном шаге от начала расправы над сербским населением Косово и Метохии.

- Мы в шаге от того, что Приштина начнет окончательную расправу над сербами [в Косово и Метохии], но я верю, что KFOR (международная миссия миротворцев под эгидой НАТО в Косово и Метохии – Ред.) выполнит свою миссию и обеспечит мир и безопасность, - заявил он.

При этом Вучевич не знает - верить ли заявлениям KFOR о недопущении насилия над мирными жителями, однако, по его мнению, «у Сербии не имеется другого собеседника на эту тему».

Сербия ожидает, что KFOR будет действовать в соответствии со своими полномочиями, что обеспечит мир и безопасность, при этом эта миссия не будет заниматься политическими проблемами и вопросами статуса сербских территорий.