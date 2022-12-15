ВСУ, по данным мэра города, выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град». Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

Мощнейшему обстрелу ВСУ подвергся Донецк ранним утром в четверг 15 декабря. Причиненный ущерб еще предстоит оценить, однако мэр города Алексей Кулемзин назвал произошедшее самой масштабной атакой за все время противостояния на Донбассе.

«Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в 7:00 они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года», - написал о в своем Telegram-канале.

ВСУ, по данным мэра, выпустили по мирным жителям 40 ракет из реактивных установок залпового огня БМ-21 «Град».

Автомобили, сгоревшие в результате обстрела Ворошиловского района города. Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

«Под обстрелами оказался квадрат пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица, район Крытого рынка, - написал мэр. - Есть попадания в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту.

На проспекте Богдана Хмельницкого обломок снаряда торчал прямо из асфальта на проезжей части. Очевидцы сообщают о прямом попадании в здание студенческой больницы. В школе №2 пострадали фасад и окна, а в детском саду № 15 вылетели окна и двери. В многоквартирном доме на проспекте мира взрывом перебило газопровод.

Здание, поврежденное в результате обстрела Ворошиловского района Донецка. Фото: Андрей Чередниченко/ТАСС

«Жилой дом на Школьном бульваре после прямого попадания загорелся, - пишет в паблике мэр столицы ДНР. - Сгорели автомобили на парковке у бизнес-центра «Столичный». Один снаряд попал в купол Преображенского Собора, есть данные о возгорании столовой и нескольких корпусов ДонНТУ».

Экстренные службы предпринимают все необходимые меры для ликвидации последствий ракетной атаки.

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