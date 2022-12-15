Росгвардейцы доставили в Херсонскую область лекарства

Жители центрального региона России собрали и передали медикаменты, медицинские изделия и предметы первой необходимости для больниц Херсонской области.

«Сотрудники Росгвардии оказали содействие в их доставке к месту назначения», - заявили в ведомстве.

Принял груз заместитель главного врача Генической центральной районной больницы по медицинской части Виталий Крылов. Он поблагодарил росгвардейцев и отметил востребованность доставленных медикаментов.

- Лекарства будут распределены по больницам региона, - отметил он.

Кроме того, росгвардейцы обеспечили выдачу более 70 тонн гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости и продукты питания получили 11 тысяч граждан из 13 населенных пунктов: Бердянска, Мелитополя, Скадовска, Приморска, Энергодара и других.

Напомним, что Херсон был образован 18 июня 1778 года российской императрицей Екатериной Второй и является одним из старейших городов России и колыбелью Черноморского флота.

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