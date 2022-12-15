Ни одного человека не пострадало в ходе ЧС в Хабаровском крае в 2022 году

Губернатор Хабаровского края также рассказал о планах по повышению безопасности. Фото: правительство Хабаровского края

Итоги деятельности территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций среди регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов за 2022 год подвели на большом совещании, которое прошло в городе Улан-Удэ.

Председателем мероприятия выступил министр МЧС России Александр Куренков, который заслушал отчеты руководителей территориальных органов МЧС России и прокуратуры, а также глав субъектов ДФО и СФО. Свой доклад по итогам года представил и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, в 2022 году край, главным образом, сосредоточил свои силы на исполнении президентских указов, касающихся решения вопросов гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения безопасности на водных объектах и пожарной безопасности. Финансовая поддержка мероприятий в рамках краевой программы составила два с половиной миллиона рублей.

- В соответствии с проводимой политикой МЧС России мы были нацелены на предупреждение. Для этого уточнили и актуализировали все планирующие документы, провели командно-штабные учения и тренировки по отработке действий по ликвидации ЧС, связанных с наводнениями, пожарами, землетрясениями, нарушениями работы на объектах энергетики, ЖКХ и дорожного хозяйства, - сообщил Михаил Дегтярев.

Всего за несколько лет работы губернатора удалось реально улучшить ситуацию в сфере защищенности региона от ЧС. Идет строительство гидротехнических сооружений, решаются вопросы материально-технического обеспечения соответствующих служб, практически с нуля восстанавливается инфраструктурная база. Это дает свои плоды в виде снижения ущерба от пожаров и подтоплений – где-то за счет профилактики таких ситуаций, где-то - за счет их более грамотной и системной отработки.

На территории Хабаровского края по итогам 2022 года было введено 34 режима ЧС техногенного, природного и биолого-социального характера, но все бедствия удалось преодолеть без пострадавших. Губернатор отметил вклад в этот достойный результат спасателей, пожарных и всех работников системы.

Глава региона подчеркнул, что некоторые ЧС выделялись своими масштабами, что вынуждало консолидировать усилия края с федеральными службами. Так, в ходе лесных пожаров регион первым в стране ввел режим ЧС федерального значения, что позволило привлечь дополнительные силы и средства по линии МЧС.

Подобные ситуации наиболее часто происходят в отдаленных территориях, поэтому губернатор рассказал, что видит решение этой проблемы в сокращении зоны контроля и формировании запаса горючего для авиатехники.

- В следующем году планируем перевести в зону активного тушения 11,5 млн гектар и создать две дополнительные авиабазы. Работу в этом направлении ведем совместно с Рослесхозом и Минприроды, - заявил Михаил Дегтярев.

Несмотря на реальные улучшения в вопросах повышения безопасности Хабаровского края от ЧС, губернатор осознает, что решить все задачи исключительно силами региона невозможно. Поэтому глава региона старается продавить на федеральном и окружном уровне решения, которые позволят, в том числе, улучшить противопожарную обстановку. Так, с помощью увеличения федерального финансирования усилены группировки спасателей, благодаря чему стало возможным существенное наращивание количества часов мониторинга состояния лесов. Если в прошлом году это время составляло 140 часов, то в нынешнем году – уже 1730 часов.

Кроме того, регион стал оперативнее реагировать на возникающие ЧС за счет пополнения материальных резервов. С учетом резервов муниципальных образований, показатели края достигли почти 1,1 миллиарда рублей.

- По оценке МЧС России, по данному показателю Хабаровский край – лидер среди субъектов ДФО и занимает второе место в России, уступая лишь Москве.

В то же время, край работает над развитием системы вызова экстренных служб, аварийно-спасательных служб и волонтерских движений. В этом направлении проводятся обучающие мероприятия на базе ресурсного центра, где добровольцы знакомятся с ведением поисковых работ.

Среди других приоритетных направлений работы краевого правительства - профилактика происшествий на воде, и модернизация противопожарной службы, чей состав сегодня насчитывает 2225 человек, сформированных в 80 подразделений.

- В этом году мы дополнительно ввели две пожарные части – в Тумнине Ванинского района и в Матвеевке Хабаровского района, что позволило обеспечить защиту 10 населенных пунктов с населением 22 тысячи человек. В 2023 году планируется открытие еще одной части в селе Краснореченское, - рассказал Михаил Дегтярев.

Ответственно региональные ведомства подходят к обеспечению первичных мер пожарной безопасности. Если в предыдущие годы особое внимание уделялось жилым помещениям граждан отдельных социальных категорий, где было установлено более восьми тысяч пожарных извещателей, то со следующего года, по словам губернатора, профилактические средства будут внедряться во все дома, где проживают семьи с детьми, независимо от социального статуса.

Михаил Дегтярев завершил доклад словами благодарности в адрес главы МЧС России, отметив, что работа по обеспечению безопасности края будет продолжаться.