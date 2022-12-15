В «Швабе» обсудили развитие технологий радиофотоники

Участниками мероприятия стали представители промышленности и науки, в том числе академики и члены-корреспонденты РАН. С вступительным словом выступил Юрий Коптев – управляющий директор по науке и технологиям Госкорпорации Ростех.

Холдинг представил замгендиректора «Швабе» по перспективным исследованиям и разработкам – руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники, д.т.н., доцент Сергей Попов.

Спикер отметил, что переход к радиофотонике позволит обеспечить обработку и передачу информации на значительно более высоких скоростях, превышающих существующие на сегодняшний день значения.

«Радиофотоника продолжает оставаться перспективным и планомерно развивающимся направлением в российской промышленности. В этом году заседание НТС мы посвятили анализу актуального состояния данной отрасли и тем компетенциям, усиление которых в обозримом будущем позволит повысить конкурентоспособность на рынке», – сказал Сергей Попов.

Вместе с тем в дискуссии участники заседания обсудили научно-технические сложности, связанные с развитием отрасли и пути их разрешения. Некоторые из таких предложений озвучили представители лазерного центра в составе «Швабе» – НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха.

«Наше предприятие обладает рядом компетенций в области радиофотоники и видит необходимость в оценке тенденций ее развития. В этой связи такая встреча является хорошим инструментом», – подчеркнул генеральный директор НИИ «Полюс» Евгений Кузнецов.

В рамках встречи с докладами также выступили начальник отдела Научно-исследовательского испытательного центра на базе Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил РФ Евгения Кротова и замгендиректора Радиотехнического института им. А. Л. Минца Владимир Савченко.

Своим экспертным мнением с участниками мероприятия также поделились главный научный сотрудник Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова Владимир Черепенин, ведущий научный сотрудник Института физики твердого тела им. Ю. А. Осипьяна Иван Андреев, замгендиректора группы компаний «РТИ» Владимир Савченко и заместитель генерального конструктора по радиофотонике, руководитель лаборатории «Радиофотонные системы» концерна радиостроения «Вега» Дмитрий Зайцев.

В развитии радиофотоники как междисциплинарного направления, объединяющего СВЧ-электронику, оптику, лазурную физику, микро- и нанотехнологии, активное участие принимают предприятия «Швабе». Сегодня они обеспечивают разработку и выпуск различных элементов, являющихся основой сложных приборов и систем для передачи, приема и преобразования сигнала.