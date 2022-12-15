Суд отправил украинского шпиона из Хабаровска на 12 лет в тюрьму

Кадры задержания Вячеслава Мамукова, который позднее был признан судом виновным по статье о государственной измене. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Сотрудники ФСБ России показали кадры задержания гражданина Российской Федерации Мамукова Вячеслава Вячеславовича, совершившего преступление, предусмотренное ст. 275 УК России «Государственная измена». Это стало возможно после того, как приговор суда вступил в законную силу.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий Федеральной службой безопасности России установлено, что житель Хабаровска Мамуков, имея по роду своей деятельности доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, и преследуя корыстный умысел, инициативно через сеть Интернет связался с представителями спецслужбы Украины и предложил передать им за денежное вознаграждение сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации», - сообщили в ФСБ России.

Интересно, что как только Мамуков связался с украинскими спецслужбами, об этом стало известно сотрудникам ФСБ России. Дальше именно они вели с инициативным шпионом переговоры от лица украинских разведчиков.

«Речь шла об информации, составляющей государственную и коммерческую тайну, касающейся объектов транспортной инфраструктуры», - отметили в ведомстве.

Только в результате своевременно принятых органами федеральной службы безопасности мер реализовать преступный свой умысел Мамукову не удалось. Его взяли с поличным.

Суд признал Мамукова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.