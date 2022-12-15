Открыли портал во все круги ада: Украинцы затравили в сети Ирину Шейк и снег, за то что они русские

Ирина Шейк за эту рекламную компанию получила немного негатива и много денег. Фото: социальные сети Zara

Новый скандал в модном мире. В соцсетях агрессивные украинские пользователи стали травить испанский бренд Zara. Причины две: сначала их новую коллекцию одежды отрекламировала Ирина Шейк, потом рождественскую рекламную компанию бренда усилили кадрами с моделями на фоне заснеженных гор. В соцсетях решили: Zara намекнула на симпатию к русским. Причины для таких выводов две: одна удивительная, вторая - очевидная. Итак: снег в горах похож на русский, топ-модель Ирина Шейк – русская. Стоит отметить, что агрессивные и негативные комментарии в соцсетях бренда и Ирины Шейк писали преимущественно на украинском языке, большинство из них уже удалены. Провокация скандала только повысила интерес к коллекции – многие пользователи из разных стране заверили, что непременно закажут в интернет-магазинах подарок от Zara.

Вечерние платья как на Шейк теперь разлетаются как «горячие пирожки». Фото: социальные сети Zara

Одежду бренда Zara мы сейчас можем купить в нескольких маркетплейсах. У них пока новой коллекции нет. Но байеры предлагают доставку из заграницы. Вечерние платья (как на Ирине Шейк) – по 5 - 6 тысяч рублей; свитеры (как на моделях) – по 4 - 5 тысяч. Звезды во время отдыха в ОАЭ или других странах теперь хвастаются после шоппинга пакетами с вещами Zara (бренд ушел из России). Недавно в Zara закупились Ольга Бузова, Ксения Бородина.

В соцсети бренда Zara и Ирины Шейк пришли боты с претензиями. Фото: социальные сети Zara

Ирина Шейк обычно рекламировала люксовые бренды, история с рекламной компанией более доступной одежды Zara у нее первая. По оценкам экспертов за эту рекламную компанию Шейк могла заработать от $200 тысяч (12,6 млн. руб.) до $300 тысяч (19 млн. руб.). Шейк живет и строит карьеру в США, зарабатывает большие деньги. По данным последнего рейтинга богатых знаменитостей Forbes, за год Шейк зарабатывает $6,9 млн. (437 млн. руб.). Агрессивные провокаторы из соцсетей редко, но травят Ирину за ее происхождение.

Моделей фотограф снимал на европейском курорте. Но и тут разглядели — «Красную Поляну». Фото: социальные сети Zara

После последнего мини-скандала продюсер Яна Рудковская заступилась за русских топ-моделей. Рудковская в своем телеграм-канале возмущается: «Zara выложила в запрещенной соцсети фотографию Ирины Шейк и вновь открыла портал на все круги ада разом. В прошлый раз мы наблюдали такое же беснование в комментариях Zara под фотографиями Наташи Водяновой. Злые, некрасивые, оскорбительные, лживые комментарии. Две топовых мировых модели, живущие заграницей, которые никогда не отказывались от своего происхождения, своего языка, своей культуры. И несмотря на то, что обе молчат по поводу спецоперации: у обеих своя жизнь и своя грандиозная карьера, далекая от политических заявлений. Для ненависти к ним достаточно только того, что они русские. Людям, которые все еще говорят, что русофобии в сфере моды нет, рекомендую обратить внимание. Хотя, перефразируя классика - кто не понял, то не поймет…».

Снег и природа в рекламной компании новой коллекции одежды сочли «русскими». Фото: социальные сети Zara

Однако большого скандала не случилось. Пока боты в соцсетях призывали не покупать вещи бренда, реальные пользователи соцсетей начали жаловаться – популярные размеры одежды Zara из новой коллекции разбирают слишком быстро.