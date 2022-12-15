Названы самые популярные в России породы собак и кошек

Чем проще, тем лучше - такой подход у большинства россиян при выборе домашних животных. Но есть и ценители экзотики
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Россияне назвали свои самые любимые породы собак и кошек. В опросе, проведенном проектом Питомцы Mail.ru, участвовали 130 тысяч человек. Главный результат опроса: лучшая порода - это отсутствие породы. На первом месте среди собак оказалась дворняги, а среди кошек - простые домашние кошки без определенной породы и тем более без родословной. Таких животных берут у друзей и знакомых, пристраивающих щенков и котят в добрые руки. Находят на улицах, спасая от холода и голода. Берут в приютах. Покупают или принимают бесплатно через сервисы объявлений в интернете.
Но, разумеется, популярны и породистые собаки и кошки. В том числе редкие и экзотические. Вроде гигантских котов мейн-кунов.
Голосовали участники исследования, надо сказать, только за собак и кошек. Рыбки и птички, которые тоже бывают множества разных пород, в опросе не участвовали. Как и хомячки, морские свинки, крысы, черепахи и всевозможные необычные домашние питомцы.
10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В РОССИИ ПОРОД СОБАК
Дворняжка (без породы)
Йоркширский терьер
Чихуахуа
Немецкий (померанский) шпиц
Немецкая овчарка
Такса
Лабрадор-ретривер
Русский той
Сибирский хаски
Французский бульдог
10 САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПОРОД КОШЕК
Домашняя кошка (без породы)
Шотландская
Британская
Мейн-кун
Сибирская (невская маскарадная)
Сиамская
Персидская
Бенгальская
Канадский сфинкс
Абиссинская