Названы самые популярные в России породы собак и кошек

Чем проще, тем лучше - такой подход у большинства россиян при выборе домашних животных. Но есть и ценители экзотики Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россияне назвали свои самые любимые породы собак и кошек. В опросе, проведенном проектом Питомцы Mail.ru, участвовали 130 тысяч человек. Главный результат опроса: лучшая порода - это отсутствие породы. На первом месте среди собак оказалась дворняги, а среди кошек - простые домашние кошки без определенной породы и тем более без родословной. Таких животных берут у друзей и знакомых, пристраивающих щенков и котят в добрые руки. Находят на улицах, спасая от холода и голода. Берут в приютах. Покупают или принимают бесплатно через сервисы объявлений в интернете.

Но, разумеется, популярны и породистые собаки и кошки. В том числе редкие и экзотические. Вроде гигантских котов мейн-кунов.

Голосовали участники исследования, надо сказать, только за собак и кошек. Рыбки и птички, которые тоже бывают множества разных пород, в опросе не участвовали. Как и хомячки, морские свинки, крысы, черепахи и всевозможные необычные домашние питомцы.

10 САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В РОССИИ ПОРОД СОБАК

Дворняжка (без породы)

Йоркширский терьер

Чихуахуа

Немецкий (померанский) шпиц

Немецкая овчарка

Такса

Лабрадор-ретривер

Русский той

Сибирский хаски

Французский бульдог

10 САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПОРОД КОШЕК

Домашняя кошка (без породы)

Шотландская

Британская

Мейн-кун

Сибирская (невская маскарадная)

Сиамская

Персидская

Бенгальская

Канадский сфинкс

Абиссинская