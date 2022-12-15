Дмитрий Песков поздравил Валентина Юмашева с 65-летием

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

В четверг, 15 декабря, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля следующие вопросы…

… - Дмитрий Сергеевич, сегодня - 65 лет со дня рождения бывшего журналиста «Комсомолки» (а у нас, вы знаете, бывших не бывает), экс-главы Администрации Президента России Валентина Юмашева. (Который, кстати, до апреля этого года оставался советником Владимира Владимировича.) Как в Кремле оценивают эту фигуру? Принято считать, что Юмашев оставил заметный след в российской политике. Он был одним из тех, кто подбирал и выдвигал преемника первого Президента России. Может быть, будет звонок Владимира Владимировича Валентину Борисовичу?

- Нет, мне неизвестно о том, что планируется какой-то звонок, - сказал Песков. - Ну, вы, практически, сами ответили частично на свои вопросы.

Действительно, он (Валентин Юмашев. - А.Г.) определенный след оставил.

Он возглавлял администрацию (Президента России. - А.Г.), и, конечно же, был очень заметной личностью в российской политике.

Но, вместе с тем, прошло уже долгое время, как он, что называется, отошел от дел.

Поздравим его с днем рождения, пожелаем ему всего хорошего.

- Присоединяемся. Спасибо.