В СК России: боевики киевского режима за 8 лет убили 130 детей и 4800 взрослых

Председателю СК России Александру Бастрыкину, что прибыл на оперативное совещание в Луганск, доложили актуальные сведения о результатах расследования преступлений киевского режима против мирного населения и российских военнослужащих.

«За истекший с 2014 года период Следственным комитетом России возбуждено 2287 уголовных дел в отношении 655 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства Украины, членов радикальных националистических объединений, а также представителей украинских силовых структур. По материалам следствия, в результате вооруженного конфликта погибли более 4,8 тысяч гражданских лиц, в том числе свыше 130 несовершеннолетних. Ранения получили не менее 8,5 тысяч мирных жителей, из них более 400 – дети и подростки», - сообщили на совещании следователи СК России.

По данным экспертов ведомства потерпевшими от артобстрелов вооруженных формирований киевского режима признаны более 118 тысяч человек, в том числе свыше 23 тысяч несовершеннолетних. Кроме того, согласно заключениям экспертов общая стоимость восстановительных работ на территории 61 000 домов и строений в 12 городах ДНР и ЛНР составляет не менее 226 миллиардов рублей.

К данному моменту СК России завершено расследование по 134 уголовным делам, фигурантами которых стали украинские военнослужащие, что обстреливали жилые дома мирных граждан.

Цинизм украинских военных поражает даже следователей. Так в материалах есть случай, когда националисты полка «Азов» расстреляли село Безымянное 9 мая 2017 года из орудия образца 1944 года. Время обстрела населенного пункта точно совпадало со временем проведения в нем торжественных мероприятий, когда школьники шли возложить цветы к памятнику, что установлен во советские годы погибшим в годы Великой Отечественной войны односельчанам.

Также Председателю СК России доложили об обстоятельствах расследования уголовного дела по факту обнаружения трупов в топливном хранилище на АЗС в Северодонецке. В рамках следственных действий с глубины более четырех метров с помощью сотрудников МЧС были извлечены тела мирных граждан - мужчины и женщины со связанными руками.

«По предварительной оценке судебно-медицинского эксперта, пострадавшая имеет огнестрельное ранение в области головы. При потерпевших обнаружены документы, удостоверяющие их личности. В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершенному преступлению», - отметили на совещании.

Очевидно, что всему этому украинских боевиков учат в Польше и Великобритании.

Из показаний одного из мобилизованных граждан Украины следует, что он наряду с другими военнослужащими был доставлен на военный аэродром в Польше, откуда в последующем переправлен на военную базу в Великобритании. На протяжении 35 суток они проходили обучение по ведению боевых действий в городских условиях, стрельбе из стрелкового оружия в различных положениях, корректировке артиллерийского огня. Занятия проводили инструкторы из числа военнослужащих Вооруженных сил Великобритании.

По итогам совещания Председатель Следственного комитета наградил нескольких офицеров, дал ряд указаний и обозначил сроки их исполнения.