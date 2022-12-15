Рождественский астероид пощадил Землю

Крупный "рождественский" астероид пролетел мимо Земли 15 декабря 2022 Фото: Shutterstock

15 декабря 2022 года судьба опять улыбнулась нам -астероид 2015 RN35 пролетел мимо Земли на расстоянии 680 тысяч километров. Очень близко по космическим меркам – до Луны менее, чем в два раз ближе(1,8LD), - сообщает The Daily Mail, называя астероид рождественским.

Астероид – «новоявленный». Был обнаружен в 2015 году. Изучен плохо – даже диаметр точно не определен. Считается, что он больше 60 метров, но меньше 140. Впрочем, орбита 2015 RN35 известна – глыба: как и Земля, вращается вокруг Солнца, делая один оборот менее, чем за два года. Сближаясь с нашей планетой, как бы догоняет и перегоняет её. Поэтому подлетает на относительно небольшой скорости – 5,9 километров в секунду. Астероиды, которые «метят нам в лоб» несутся в три раза быстрее.

Астероид учтен, но хорошо не исследован.

Астероид 2015 RN35 считается потенциально опасным из-за своего все-таки внушительного размера и из-того, что он периодически пересекает орбиту Земли. Посмотреть, как он это делает, где находится сейчас и где окажется в ближайшем будущем можно на схематической интерактивной анимации NASA.

Орбита рождественского астероида.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Караул! Окружают!

В NASA сообщают: на 12 декабря 2022 года Земле потенциально угрожали 30824 астероида. Диаметр более 140 метров у 10329 из них. А 858 глыб – более километра в поперечнике. Мы – в окружении «мин» разного калибра. Но если верить нынешним расчетам астрономов, в ближайшие 100 лет прямых попаданий не предвидится.

Теоретически нас ждет спокойное будущее в смысле ударов из космоса. Однако, на практике не исключены, что называется, осложнения, которые могут быть вызваны и взаимодействием небесных тел, и непредвиденными случайностями. Подробнее обо всем таком в нашем материале Бог Хаоса Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе - про астероид высотой почти с Останкинскую телебашню, который через 7 лет окажется всего 31300 километрах от Земли, а еще через 38 лет – еще ближе.

Земле угрожают десятки тысяч астероидов. Но пока щадят - в современной истории, конечно.

КСТАТИ

Будет еще гость

В канун католического рождества – 24 декабря 2022 года - ожидается визит астероида 2022 XN. Он небольшой, порядка 50 метров. Пролетит далеко - в 8 раз дальше Луны.

На православное рождество космических сюрпризов не предвидится.