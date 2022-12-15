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Наука15 декабря 2022 11:09

Рождественский астероид пощадил Землю

Крупный "рождественский" астероид пролетел мимо Земли 15 декабря 2022
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Крупный "рождественский" астероид пролетел мимо Земли 15 декабря 2022

Крупный "рождественский" астероид пролетел мимо Земли 15 декабря 2022

Фото: Shutterstock

15 декабря 2022 года судьба опять улыбнулась нам -астероид 2015 RN35 пролетел мимо Земли на расстоянии 680 тысяч километров. Очень близко по космическим меркам – до Луны менее, чем в два раз ближе(1,8LD), - сообщает The Daily Mail, называя астероид рождественским.

Астероид – «новоявленный». Был обнаружен в 2015 году. Изучен плохо – даже диаметр точно не определен. Считается, что он больше 60 метров, но меньше 140. Впрочем, орбита 2015 RN35 известна – глыба: как и Земля, вращается вокруг Солнца, делая один оборот менее, чем за два года. Сближаясь с нашей планетой, как бы догоняет и перегоняет её. Поэтому подлетает на относительно небольшой скорости – 5,9 километров в секунду. Астероиды, которые «метят нам в лоб» несутся в три раза быстрее.

Астероид учтен, но хорошо не исследован.

Астероид учтен, но хорошо не исследован.

Астероид 2015 RN35 считается потенциально опасным из-за своего все-таки внушительного размера и из-того, что он периодически пересекает орбиту Земли. Посмотреть, как он это делает, где находится сейчас и где окажется в ближайшем будущем можно на схематической интерактивной анимации NASA.

Орбита рождественского астероида.

Орбита рождественского астероида.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Караул! Окружают!

В NASA сообщают: на 12 декабря 2022 года Земле потенциально угрожали 30824 астероида. Диаметр более 140 метров у 10329 из них. А 858 глыб – более километра в поперечнике. Мы – в окружении «мин» разного калибра. Но если верить нынешним расчетам астрономов, в ближайшие 100 лет прямых попаданий не предвидится.

Теоретически нас ждет спокойное будущее в смысле ударов из космоса. Однако, на практике не исключены, что называется, осложнения, которые могут быть вызваны и взаимодействием небесных тел, и непредвиденными случайностями. Подробнее обо всем таком в нашем материале Бог Хаоса Апофис подбирается к нам всё ближе и ближе - про астероид высотой почти с Останкинскую телебашню, который через 7 лет окажется всего 31300 километрах от Земли, а еще через 38 лет – еще ближе.

Земле угрожают десятки тысяч астероидов. Но пока щадят - в современной истории, конечно.

Земле угрожают десятки тысяч астероидов. Но пока щадят - в современной истории, конечно.

КСТАТИ

Будет еще гость

В канун католического рождества – 24 декабря 2022 года - ожидается визит астероида 2022 XN. Он небольшой, порядка 50 метров. Пролетит далеко - в 8 раз дальше Луны.

На православное рождество космических сюрпризов не предвидится.

Наука: Клуб любознательных