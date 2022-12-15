В турецких гостиницах прогнозируют повышение цен из-за ведения туристического сбора в 2%

Новый налог на проживание гостей страны ввели власти Турции Фото: Shutterstock

Владельцы турецких гостиниц и эксперты по туристическому рынку, опрошенные «Комсомольской правдой», раскритиковали решение властей Турции о введении с будущего года двухпроцентного налога на проживание в отелях. Они считают, что это приведет к росту цену на гостиничные услуги и негативно скажется на туристической отрасли в целом.

Как ранее писал сайт KP.RU, с 1 января 2023 года в Турции начнет действовать двухпроцентный налог на проживание в отелях, мотелях, пансионатах, гостевых домах, туристических деревнях и других объектах размещения туристов. От сбора освобождаются студенты, которые проживают в общежитиях, а также иностранные дипломаты.

Власти Турции планировали ввести этот налог в 2020 году, но отложили в связи с пандемией коронавируса.

Как считает глава комитета туризма и гостиничного дела Торговой палаты Стамбула Айдын Караджабай, новый налог поднимет цены на 2% не только на проживание, но и на другие услуги, в частности спа и рестораны в отелях, работающих по системе «все включено». И это негативно повлияет на индустрию гостеприимства.

По словам директора стамбульского отеля Londra Азимета Каракуша, новый налог придётся включать в стоимость проживания и брать его с клиентов. Он также считает, что туризм в стране пострадает от этого нововведения.

- В обычных условиях эта сумма берётся с гостей, но мы, отельеры с трудом представляем, как объяснять ему у стойки регистрации, что помимо оплаты проживания он будет должен заплатить ещё какие-то налоги, - говорит владелец отеля Fulya (Эгирдир) Ибрагим Агартан. - Я к тому же не совсем понимаю, как проводить эту цифру в бухгалтерии. Боюсь, это также станет причиной недопонимания также между отелями и турагентствами. Новая налоговая инициатива отразится на клиентах - за всё придется заплатить им.

Он добавил, что эти 2% - серьезная цифра в масштабах государства, и «это еще больше разжигает его аппетит».

Как отметил эксперт по туристическому рынку Саваш Даш, в большинстве стран мира налог на проживание остаётся в тех городах, где останавливался турист, а в Турции он пойдёт в центральное казначейство.

- Для самих городов и развития туризма в них от нового налога никакой пользы не будет. В других странах он рассчитывается, исходя из звёздности средств размещения, и является неизменным для каждого отеля, а в Турции зависит от цены проживания. Туристы при таком раскладе не захотят дополнительно оплачивать этот налог. Поэтому отели, чтобы взять с них его, вынуждены будут вкладывать его в стоимость проживания. Таким образом для туристов она возрастёт на 2%, - говорит Даш.

По его словам, когда отели и турагентства составляли контракты на 2023 год, никакого налога в них включено не было, так как тогда о нем не было объявлено, а теперь, когда контракты подписаны и цены установлены, туда уже поздно добавлять новый налог. А туристы, забронировавшие туры на будущий год, не согласятся на доплату. Поэтому между отелями и агентствами и отелями идёт спор, кто будет компенсировать убытки.

В некоторых отелях в целях компенсационной экономии может упасть качество обслуживания, прогнозирует эксперт.