Мы увидим «Аватар-2» в кинотеатрах. Но только после новогодних каникул

Новый «Аватар» покажут в ряде российских кинотеатров, несмотря на бойкот, объявленный голливудскими студиями.

Первый «Аватар» вышел в декабре 2009 года. А к концу января 2010-го стал самым кассовым фильмом в истории кино - собрал два миллиарда долларов и сместил с пьедестала предыдущий фильм Джеймса Кэмерона, «Титаник». Сейчас, с учетом сборов, которые принес повторный выпуск в прокат, на счету «Аватара» почти три миллиарда долларов. Фантазия об инвалиде, который находит счастье и новый дом на планете Пандора, официально может считаться главной эскапистской фантазией в истории кино. (Кстати, NB: на самом деле Пандора - это не планета, а спутник планеты, газового гиганта в системе Альфа Центавра).

С оригинальным «Аватаром» Джеймс Кэмерон возился 15 лет - первый набросок сценария он написал в 1994-м. А над продолжением работал 13 лет. Причем на этот раз начал с того, что написал сценарии четырех «Аватаров» сразу. Первые два сиквела снимались одновременно («Аватар. Путь воды» выходит в США 16 декабря 2022 года, премьера «Аватара-3» запланирована на декабрь 2024-го). Если эти фильмы соберут достаточно много денег, и не случится ничего экстраординарного, начнутся съемки новых картин, и 18 декабря 2026-го в прокат выйдет «Аватар-4», а 22 декабря 2028-го - «Аватар-5».

Новый фильм Кэмерона называется "Аватар. Путь воды".

Кэмерон не то чтобы держал сюжет «Аватара-2» в страшном секрете. Практически с самого начала было известно, что действие в значительной степени будет разворачиваться под водой (дайвинг, а особенно глубоководные погружения на батискафах - давняя страсть Кэмерона: он и к останкам «Титаника» спускался, и до Марианской впадины добрался). Год назад всем уже было известно, что действие «Аватара-2» начинается примерно через 14 лет после финала первой части. Герои значительно повысили социальный статус: бывший Джейк Салли (Сэм Уортингтон) стал вождем клана. У него с Нейтири (Зои Салдана) родились дети, которые и окажутся в центре нового фильма. Ходили слухи, что Кэмерон сделал весь проект чем-то вроде семейной саги - будто бы в следующих «Аватарах» героями станут еще более отдаленные потомки Джейка и Нейтири.

КЕЙТ УИНСЛЕТ ПРОВЕЛА 7 МИНУТ 14 СЕКУНД ПОД ВОДОЙ

Ну, а сейчас, когда в США прошли пресс-показы, выясняются и другие подробности сюжета «Пути воды».

У Джейка и Нейтири два сына и одна дочь, плюс двое приемных детей. Это девочка Кири, каким-то образом произошедшая от аватара доктора Грейс Огустин (Сигурни Уивер) и человеческий мальчик по прозвищу Паук - сын полковника Майлза Куорича (Стивен Лэнг), главного злодея из первого фильма. Причем Куорич в сиквеле воскресает в виде «рекомбинанта» - аватара с человеческими воспоминаниями, встроенными в мозг. Земляне по-прежнему рассчитывают колонизировать Пандору, Джейк и Нейтири ведут против них что-то вроде партизанской войны, Куорич захватывает в плен их детей, но всех удается освободить - кроме Паука. Куорич рассчитывает переманить новообретенного сынишку на свою сторону. Долго ли, коротко, а все синее семейство решает перебраться в другой район Пандоры, в район океанских рифов, где живет клан Меткайина. Они очень похожи на на’ви, знакомых нам обитателей Пандоры, только кожа у них цвета морской волны и покрыта татуировками, как у земного племени маори. (Кэмерон какое-то время назад купил себе огромное поместье в Новой Зеландии, и именно там вел работу над новыми «Аватарами»).

Уивер и Лэнг снялись в продолжении, несмотря на то, что их герои в первом фильме погибли. При съемках «Аватара» используется технология захвата изображений - тело актера покрывается датчиками, считывающими движения и мимику, а потом на основе этого делается антропоморфная мультяшка. Таким образом, кто угодно может играть кого угодно. И Уивер, которой давно за 70, играет Кири, девочку-подростка, а Лэнг, соответственно, «рекомбинированного» Куорича. Кэмерон, кстати, планирует, что этот персонаж появится еще в двух продолжениях, - как видно, только к пятому фильму супостата удастся прикончить. Хотя, может, он по ходу пьесы еще и перевоспитается, как кэмероновский Терминатор в «Терминаторе-2».

Среди новых персонажей самая интересная - Ронал, супруга вождя клана Меткайина. Ее играет Кейт Уинслет, снявшаяся у Кэмерона во второй раз после «Титаника» - и снова брошенная им в набежавшую волну. (Она говорит, что была ужасно рада приглашению в «Аватар-2»: «Джим с дураками не работает!») На этот раз Уинслет пришлось всерьез заняться дайвингом: ради одной сцены она задержала дыхание под водой на 7 минут 14 секунд (тем самым побив рекорд Тома Круза, задерживавшего дыхание на шесть минут для съемок сцены под водой в одной из серий «Миссия: невыполнима»). Она вспоминает, что, оказавшись на поверхности и сделав вдох, первым делом спросила: «Я умерла? Нет? А сколько времени я провела под водой?» Когда Кейт сообщили, что она побила рекорд, она воскликнула: «Дайте рацию, я хочу, чтобы Джим немедленно об этом узнал!»

Кэмерон, однако, был суров: он намекнул, что достижение Круза более значимо для кинематографа, потому что Том не просто болтался под водой, а выполнял разные трюки. В то время как Уинслет «даже не плавала: она была неподвижна, находясь в состоянии статического апноэ. При нем ты входишь в дзенское состояние, подобное трансу, твое сердцебиение замедляется. И ее специально учили, как этого добиться».

Над продолжением "Аватара" Джеймс Кэмерон работал 13 лет.

САМЫЙ ДОРОГОЙ ФИЛЬМ В ИСТОРИИ?

«Аватар. Путь воды» выходит в прокат в непростое время. Так сложилось, что блокбастеров сейчас почти нет не только на российских, но и на американских экранах. Если не считать кинокомиксов «Черный Адам» (по факту провалившегося) и «Черная Пантера: Ваканда навеки» (собирающего заметно меньше, чем первая «Черная пантера»), крупнобюджетных, привлекательных для зрителей проектов голливудские студии кинотеатрам практически не поставляют. А владельцы кинозалов стонут и жалуются. Все надеются, что на таком безрыбье новый «Аватар» соберет очень много: предполагается, что в первый уикенд он освоит минимум 175 миллионов долларов только в США.

И все равно Джеймс Кэмерон нервничает. В недавнем интервью GQ он заявил, что «Путь воды» обошелся в какую-то несусветную сумму (хотя точную стоимость производства не назвал). Режиссер показал журналисту одну коротенькую сцену со спецэффектами и обратил внимание на то, что в названии есть цифра 405. «Это значит, что было сделано 405 вариантов этого кадра, прежде чем результат меня устроил… Этот фильм был охренительно дорогим (very fucking expensive), - не стесняясь в выражениях, заявил Кэмерон. - Это худший бизнес-кейс в истории кино. Нам надо стать третьим или четвертым фильмом по сборам в истории. Только тогда мы просто выйдем в ноль!»

Так что он не уверен, что сможет снять четвертый и пятый фильмы. «Третий-то уже почти готов, он выйдет в любом случае». А что с остальными? Это зависит от сборов второго и третьего «Аватаров». «Я очень надеюсь, что нам удастся сделать четвертый и пятый, потому что это, по большому счету, одна большая история. Четвертый должен быть просто офигительным. It’s a motherfucker. Я реально надеюсь, что у меня получится его снять!»

КАК ПОСМОТРЕТЬ «АВАТАР-2» В КИНО?

Конечно, фильм этот быстро появится у пиратов на торрентах. Но новый «Аватар» создан для того, чтобы смотреть его на большом экране. И его покажут в ряде российских кинотеатров, несмотря на бойкот, объявленный голливудскими студиями в марте. Разумеется, без согласия правообладателей. Некоторые киносети без шума и пыли (и без особой рекламы) давно уже показывают у себя все голливудские новинки, заимствуя копии в СНГ - там картины американских студий продолжают выходить в русском дубляже. Фактически, эти российские кинотеатры работают сейчас в режиме советских видеосалонов, только экран там большой и звук нормальный. Не углубляясь в сложный технический процесс копирования копий (извините за выражение), который потихоньку осуществляется где-нибудь в Казахстане, скажем лишь, что качество на выходе получается вполне пристойное.

Вот только появления «Пути воды» в наших кинозалах придется ждать еще почти месяц. На носу новогодние каникулы, и это время, самое лакомое для кинопрокатчиков, будет отдано российским фильмам. Как сообщает в своем телеграм-канале издание «Бюллетень кинопрокатчика», «федеральные киносети, которые продолжают показывать голливудский контент без согласия правообладателей, заключили своего рода «джентльменское соглашение»: они не будут демонстрировать «Аватар. Путь воды» Джеймса Кэмерона до 12 января 2023 года, вплоть до окончания «новогодней битвы». «Таким образом кинотеатры показывают, что они несут ответственность перед российским кинобизнесом. Все мы оказались в одной лодке, и если в данной ситуации не поможем друг другу, то дальнейшее сосуществование внутри индустрии будет затруднено», — подчеркнул один из источников нашего издания».

Проще говоря, будет расчищен путь для «Чебурашки», «Миры», «Ивана Царевича и Серого волка-5» и прочих отечественных фильмов, которые выходят с середины декабря по начало января. А «Аватару», как конкуренту, придется подождать.