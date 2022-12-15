Ватикан извинился за слова папы римского

В МИД РФ считают инцидент исчерпанным Фото: REUTERS

Месяц назад папа римский Франциск в интервью американскому иезуитскому журналу America Magazine упомянул о «жестокости российских войск на Украине». Но общими рассуждениями не ограничился и неожиданно добавил, что «самыми жестокими, пожалуй, являются те, кто из России, но не придерживается русской традиции, такие как чеченцы, буряты и так далее». Странные слова понтифика, скорее всего, стали невольным эхом звучащей по миру оголтелой украинской пропаганды про «зверства бурят и чеченцев». А, может быть, столь неловким способом предстоятель Святого престола попытался смягчить свирепую атаку западного мира на все русское в стремлении «отменить Россию».

И вот в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем очередном брифинге сообщила, что Ватикан официально извинился перед Москвой за некорректные высказывания. «Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», - зачитала Захарова заявление, поступившее из Ватикана.

- Способность признавать ошибки все реже встречается в современном международном общении. Данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит умение вести этот диалог и слушать собеседников. Мы считаем, что данный инцидент исчерпан, - подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Стоит напомнить, что ранее в Ватикане предлагали свое посредничество для переговоров по ситуации на Украине.