«Здесь вам не Версаль!»: Во Франции вандалы массово перерезают рождественские гирлянды

На днях в нескольких французских муниципалитетах были повреждены рождественские иллюминации Фото: REUTERS

Действия эко-активистов и сторонников экономии энергии в Европе дошли до абсурда. На днях в нескольких французских муниципалитетах были повреждены рождественские иллюминации. Последний инцидент случился в Лионе в ночь на 15 декабря, пишет TF1.

- Утром мы обнаружили, что гирлянды, украшавшие деревья, испорчены, - рассказал владелец магазина, выделивший собственные средства на праздничную иллюминацию рядом со своей лавкой. Все провода оказались перерезаны неизвестными вандалами. - Теперь это все отправится на мусорку.

- То, что происходит, очень печалит. Рождественские праздники прекрасны, мы должны их отмечать,- сетуют жители Лиона.

Однако разочарование и осуждение действий неизвестных хулиганов разделяют далеко не все.

- Я могу понять тех людей, кто не поддерживает постоянно горящие рождественские гирлянды, памятуя о том, что власти просят нас экономить электроэнергию, поскольку ее не хватает, - комментирует одна из жительниц района, где орудовали вандалы.

Однако с этим не согласна владельцы магазинов и ресторанчиков, которые сами трудились над украшением. По их словам, подобные гирлянды потребляют очень мало электроэнергии.

- Иллюминация выполнена из переработанных материалов, лампочки светодиодные. Мы и так сократили время, когда гирлянда включена. Все это позволяет нам оставлять очень низкий углеродный след, а потребление энергии стоит 50 евро на 45 дней, - объясняет председатель совета директоров ассоциации розничной торговли Federation Le 6 Патрик Брюне. Он тоже обнаружил, что провода его гирлянды перерезаны кусачками. Его коллега, владелец небольшого магазина одежды, обнаружил рядом с лавкой записку, наколенную на стекло с надписью «Здесь вам не Версаль».

Власти коммуны Пемполь на севере Франции, где также потрудились борцы за экологию, оценили ущерб от повреждения рождественской иллюминации в 18 тысяч евро.

- Праздничное освещение обходится муниципалитету всего в 8 евро в день, - сообщила заместитель мэра Пемполя Жаки Гуо.

В некоторых коммунах вандалы снимали гирлянды и уносили с собой. В Воиппи неизвестные повредили фигуру Санта-Клауса, установленного на центральной площади.

Сейчас полиция устанавливает связь между этими происшествиями.