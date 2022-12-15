Назначен ответственный за пенсии и пособия россиян. Вот, кто это

Объединенный Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавит 44-летний Сергей Чирков. Фото: Пенсионный фонд РФ

Объединенный Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) возглавит 44-летний Сергей Чирков. Такое решение принял глава правительства Михаил Мишустин.

Социальный фонд — новая структура, начнет работать с 1 января 2023 г. Пока два Фонда — пенсионный и социального страхования существуют отдельно. Подготовка к их объединению велась еще с 2018 г. Цель реформы - повышение качества обслуживания граждан, более быстрое и удобное оформление и предоставление мер поддержки, снижение административной нагрузки на бизнес. Сейчас людям приходится по однотипным вопросам обращаться в два фонда. Например, пенсия по инвалидности выплачивается в ПФР, а средства реабилитации выдаются ФСС. Материнский капитал при рождении ребенка получают в ПФР, а родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет – в ФСС.

Кроме того, у работающих по разным типам договоров неравный объем соцгарантий. Тем, кто трудится по гражданско-правовым договорам (как правило, временная работа), не выплачиваются больничные, не предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам. В объединенном фонде будет действовать единый тариф страховых выплат. В результате максимальные выплаты по больничному, по отпуску по беременности и родам, а также ежемесячные выплаты по уходу за ребенком вырастут в 1,5 раза, оценивают эксперты.

ДОСЬЕ «КП»

Сергей Чирков москвич, в 2000 г. окончил Московскую государственную академию водного транспорта по специальности «юриспруденция», в 2003 - аспирантуру Академии труда и социальных отношений (ныне РАНХиГС), кандидат юридических наук. В ПФР трудится с 2001 г. Там он прошел путь от главного специалиста до врио председателя правления - на эту должность его назначили в июле 2022 г.