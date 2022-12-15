Конкурс «Твоя история с билайном» завершен. Объявлены имена победителей

ПОСТАНОВКА В ФОРМАТЕ ROAD-MOVIE

Конкурс «Твоя история с билайном», посвященный 30-летию компании, завершился. Оператор подвел итоги, выбрав самые интересные и даже невероятные истории, случившиеся в жизни абонентов, по мотивам которых был поставлен спектакль. Напомним, рассказы, поступившие на конкурс, были связаны со звонками и сообщениями, которые в один момент повлияли на ход событий в жизни или оставили неизгладимые впечатления и эмоции.

- Мы получили и обработали более пяти тысяч удивительных историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале. Еще две истории мы выбрали среди своих сотрудников, о которых тоже рассказали зрителям, - сообщили в пресс-службе билайна. - Подвести итоги конкурса мы решили с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно, тщательно подбирали действующих лиц, углублялись в детали для совершенно нового прочтения историй полуфиналистов.

НЕВЕРОЯТНАЯ АТМОСФЕРА НА СЦЕНЕ

Над театральной постановкой работал режиссер Георгий Долмазян. Главные роли исполнили известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие.

- Совершенно уникальный проект. Впервые формат road-movie переходит на театральную сцену, где лучшие московские актеры играют не просто известных классических персонажей, а самых настоящих клиентов билайна. За каждым ярким персонажем стоит невероятная профессиональная актерская работа каждого из участников. Вся команда очень жалеет, что проект прошел в эксклюзивном формате и был показан только один раз, - отметил Георгий Долмазян, режиссер спектакля.

Актерам этот опыт пришелся по душе.

- У нас подобралась великолепная команда. И режиссер прекрасный, и все партнеры-артисты, и те, кто отвечает за костюмы, и те, кто занимается продюсированием и выпуском этого спектакля. С самой первой репетиции мы как-то даже не тратили время на нахождение общего языка и сразу начали изучать, смеяться и дружить. Мне всегда очень импонирует, когда происходят такие встречи, когда идет настолько легко, живо и энергично. Мы все в этой пьесе встретились как будто в каком-то купе, подружились, нашли общие точки соприкосновения и рассказали друг другу истории, которые близки нашему сердцу, - говорит актер Никита Ефремов. - Принять участие в этом действии я решил, потому что сейчас очень важно поддерживать связь друг с другом, и я благодарен билайну за то, что они это делают.

КТО СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

Ярким поворотом во время постановки стало награждение победителей конкурса. Этот момент припасли для кульминации. Итак, первое место заняла Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса», получившая за нее один миллион рублей. Второе место досталось Денису Лейкому из Омска, третье — Василию Трофимову из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы.

Сотрудникам компании, которые поделились своими рассказами, вручили сертификаты номиналом 100 000 рублей, которые можно будет потратить на отдых в загородном отеле на уикенд.

- Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия компании, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное, - подчеркнул гендиректор билайна Александр Торбахов.

ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ

Зрители, присутствующие на финале конкурса, который проходил в Москве, приняли постановку на ура. В зале звучали аплодисменты и громкие авиации. Посмотреть спектакль также можно здесь, в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте.

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