Пять внезапных идей подарков, которые оторвут ребенка от дивана: Там есть роботы VR-очки и компьютерные игры

Сейчас продают виртуальные очки, которым не нужен компьютер Фото: Shutterstock

В эфире Радио «КП» эту тему обсуждали геймер Анатолий Казаков и профессор, психолог Александр Савенков.

ВЫБИРАЙТЕ ИГРУ, В КОТОРУЮ ИНТЕРЕСНО БУДЕТ ИГРАТЬ ВАМ

- Проблема игрушек у нас переоценена, - считает директор института педагогики и психологии образования, профессор Московского городского педагогического университета, доктор педагогических наук, доктор психологических наук Александр Савенков. - В рекламной индустрии игрушек задействованы великолепные профессионалы, которые внушают не только ребенку, но и взрослому мысль, что эта игрушка НУЖНА. В итоге ребенок радуется ей пять минут и убирает в ящик. Поэтому важнее купить игрушку, которая нравится вам.

То есть ту, в которую вы будете играть с ребенком. Может быть то, что вам хотелось в детстве. И рассказывая о своем страстном желании иметь эту игрушку, вы заразите и ребенка. Но не забывайте, что все дети разные: если вы подарите дорогую коллекционную куклу, о которой мечтали, может быть, она станет началом коллекции, а может быть, так же, как и другие игрушки, ее постигнет судьбы быть забытой в ящике.

Поэтому есть смысл как раз думать о высокотехнологичных игрушках, считает профессор Савенков. Это то, что сейчас реально интересно детям, увлекает их. Пора принять то, что мы живем в другой реальности.

- У ряда современных психологов существует представление, что современные дети мало играют, что кто-то взял и забрал у детей игру, - говорит Александр Савенков. - Я специально понаблюдал за этим. Ничего подобного. Просто дети играют в другие игры, нежели их родители в те времена, когда они были детьми. А родителям кажется, что, если дети не играют в те игры, в которые они играли, значит, дети не играют вовсе.

ТОП ИГР, КОТОРЫЕ ТОЧНО ПОНРАВЯТСЯ ДЕТЯМ

Прежде, чем потратить деньги на игру, которую просит ребенок, обязательно читайте отзывы — и не один-два, а несколько, рекомендует руководитель направления геймдизайна в школе дизайна Высшей школы экономики Анатолий Казаков. Речь идет о хороших играх для телефона или планшета.

1. Учим буквы с роботом.

Если думаете, как заинтересовать ребенка обучением, то роботы в помощь! Есть специальные программы, с которым ребенок может разговаривать и, например, учить язык, и он будет распознавать его слова и будет голосом ему отвечать. Такие программы можно скачивать уже с пяти лет, когда ребенок начинает учить другой язык. Даже еще до того, как научился писать, он уже начнет понемногу разговаривать.

- Кстати, не вижу ничего плохого в пресловутых срелялках, - говорит Анатолий Казаков. - Есть научные данные, что ребенок в них не набирает, а, наоборот, сбрасывает лишнюю агрессию. Кроме того, командные игры невероятно развивают навыки совместной работы. Даже частично (хотя и очень условно) заменяют ту социализацию, которую раньше решали дворовые игры. Поэтому не отказывайте ребенку, если он просит в подарок оплатить полгода в такие игры.

2. Игрушки, которые можно разбирать и собирать.

Максимально многофункциональную игрушку, которую можно было бы разбирать, ломать, раздевать. А потом одевать, собирать... То есть ту игру, которая развивает исследовательское поведение ребенка. Те же трансформеры, конструкторы типа Лего, для девочек куклы с гардеробом...

3. Настольные игры.

Лучшее время, которые могут дать родители детям — поиграть в совместные настольные игры, благо их сейчас на рынке огромное множество. И уже очень давно они не ограничиваются монополией. Тут и ходилки для самых маленьких, и игры на реакцию (например, Дженга-Башня), на интеллект и эрудицию (Алиас или Крокодил). Или те, что совмещают все подряд. Это может стать отличным подарком для семьи с детьми, которые позвали вас на новый год. Поверьте, будет весело всем!

4. Виртуальные «настолки».

- Есть игры для вечеринок, пати-гейм, которые ориентированы на не очень трезвых людей, а поэтому довольно простые, - говорит Анатолий Казаков. - Таких игр много на приставках, на компьютерах, телефонах, которые можно подключить к телевизору. Обычно они не на мгновенную реакцию, а на эмоцию, эмпатию или способность соображать.

5. Виртуальные очки. Для спорта и жизни.

Сейчас продают виртуальные очки, которым не нужен компьютер. Стоят они, конечно не дешево (но дешевле навороченного телефона), в них уже есть достаточно большое количество игр, в том числе, с физической нагрузкой. Например, теннис, горные лыжи и т.п.

«Все родители грезят – как бы оторвать детей от кресла, чтобы они не в компьютерные игры, а физически играли. Пожалуйста, виар. Попробуйте. Это фантастика! Я маме дал попробовать, она сказала – все, подари мне», - рассказывает Анатолий Казаков.