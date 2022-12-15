Путин раскрыл шесть главных задач для России на 2023 год

Владимир Путин во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Фото :Михаил Метцель/POOL/ТАСС

15 декабря президент России Владимир Путин вступил с речью на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. В своем выступлении он затронул тему ВВП страны, говорил про льготные ипотеки, отметил снижение уровня бедности, а также обозначил самые важные задачи для государства на будущий год.

Шесть шесть ключевых задач России на 2023 год

1. Поиск новых партнеров и переориентация поставок энергоресурсов

Путин напомнил, что России необходимо устранять ограничения в логистики и финансах, ведь страна не пойдет по пути самоизоляции, а, напротив, будет расширять взаимодействие со всеми.

2. Укрепление технологического суверенитета

- Вторая задача на 2023-й год - укрепление технологического суверенитета. Вторая только по цифрам, - сказал российский лидер.

3. Опережающий рост обрабатывающей промышленности

Сюда относится отрасль промышленности, в качестве сырья в которой используются продукты сельского хозяйства. Рост в этой области позволит России выйти на новый уровень.

4. Обеспечение финансового суверенитета страны

Что касается четвертного пункта, то здесь, как отметил политик, важно понимать значимость обеспечения финансового суверенитета.

- Третья задача - обеспечение финансового суверенитета страны. Нам не нужно занимать за рубежом, мы не будем идти в кабалу - сказал Путин.

5. Необходимость ощутимого увеличения доходов россиян

- Рост экономики и деловой инициативы, все это должно создавать мощные социальные стимулы. И такое развитие должно вести к бедности и неравенства. И в этой связи следующая задача - системообразующая. В этом году добились снижения бедности и неравенства. В следующем году необходимо закрепить эту тенденцию, - подчеркнул глава государства.

6. Поддержка материнства и защита детства

Последней задачей на будущий год президент назвал поддержку материнства и защиты детства. Причем он добавил, что это важная задача для органов всех уровней власти.