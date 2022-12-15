Глава Якутии Айсен Николаев: «Наша республика сейчас на взлете. И мы не намерены останавливаться на достигнутом»

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что с 2018 года ВРП республики вырос в два раза. Фото: Александр Рогоза

В Совете Федерации сегодня был принят документ, в котором сформулированы основные проекты и направления развития самого большого (по площади) региона России - Республики Саха Якутия. На этой неделе в СФ прошли Дни Якутии. И это не только яркая выставка-презентация в залах верхней палаты российского парламента, но и презентации крупнейших проектов, которые уже реализованы в Якутии или имеют важнейшее значение для развития республики. В этом списке - долгожданный Ленский мост, креативный кластер «Квартал труда», Эльгинский угольный комплекс, железнодорожная магистраль Нижний-Бестях - Магадан и другие проекты.

- Была проведена большая работа, - говорит только что вышедший с заседания глава Якутии Айсен Николаев. - Сенаторы выезжали к нам в Якутию не только для ознакомления с ситуацией по Якутску, но и по арктическим районам республики (к этой зоне относятся 13 из 34 улусов Якутии, - Авт.). Серьезная работа проведена и здесь в комитетах. Сегодняшнее итоговое постановление, которое принято за основу, это плод большой совместной работы Совета Федерации и руководства Республики Саха-Якутия.

Председатель Государственного Собрания Якутии Алексей Еремеев дополняет:

- Благодарю всех членов Совета Федерации, в первую очередь Валентину Ивановну Матвиенко, председателя профильного комитета (по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, - Авт.) Андрея Анатольевича Шевченко за поддержку, которую оказывали нашей республике и продолжают оказывать.

Глава Якутии Айсен Николаев и Председатель Госсобрания республики Алексей Еремеев поблагодарили коллеги из Совета Федерации за поддержку. Фото: Александр Рогоза

«МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ДРАЙВЕРОМ РОСТА ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА»

Айсен Николаев рассказывает об основных экономических показателях республики:

- Якутия сейчас на взлете. И в 2023 году мы не намерены останавливаться на достигнутом. Мы четвертый год подряд видим, как обновляются исторические максимумы по добыче угля, золота, серебра, нефти, газа. Мы сохраняем стабильную добычу алмазов. Уверены в том, что эта тенденция будет сохраняться и дальше. Сегодня по итогам 11 месяцев мы видим рост по промышленности - 12,2%. Валовый региональный продукт (так называют стоимость всех товаров и услуг, произведенных в регионе, - Авт.) Якутии тоже растет - он составит за год порядка 9%.

По словам главы республики, с 2018 года ВРП Якутии вырос в два раза.

- Это один из лучших показателей в нашей стране. Если учесть, что Якутия один из ведущих регионов России по экспорту полезных ископаемых, это очень серьезная цифра, которая в том числе пополняет бюджет нашего государства.

- Может ли Якутия стать плацдармом для нового вектора развития экономики России, которая, как известно, в последнее время все больше смотрит в сторону наших восточных соседей.

- А мы уже становимся этим плацдармом, являемся драйвером роста для Дальнего Востока и для всей страны. Якутия занимает пятое место среди регионов России по добыче полезных ископаемых и их экспорту. Эта тенденция будет только усиливаться. И те проекты, которые уже начали реализовываться в Якутии, в том числе по добыче угля, золота, по дальнейшему развитию алмазодобывающей промышленности, по развитию нефтегазовой промышленности, - это проекты мирового уровня, которые серьезно будут влиять в целом на улучшение экономики всей страны.

«ГЛАВНЫЙ НАШ ПРОЕКТ - МОСТ ЧЕРЕЗ ЛЕНУ»

В процессе разговора вновь возвращаемся к теме принятого Советом Федерации постановления. Для Якутии это - стоит повториться - невероятно важный документ. Потому что он касается запуска целого списка больших проектов, в которых сегодня остро нуждается республика.

- Сегодняшнее постановление, которые принято за основу, в отличие от предыдущих подобных постановлений включает в себя очень конкретные и понятные объекты. В том числе социальной инфраструктуры, - объясняет Айсен Николаев. - Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического концерта, который появится в Якутске в 2023 году как раз благодаря Валентине Ивановне Матвиенко, будет запущено и строительство республиканской инфекционной больницы. В Якутске, который является одним из крупнейших городов на севере страны, сейчас проживает почти 400 тысяч человек. Но своей специализированной инфекционной больницы у нас до сих пор нет. Поэтому мы считаем, что такой объект должен был построен. Надеемся, что начиная с 2024 года благодаря поддержке Совета Федерации этот объект начнем строить.

В рамках Дней Якутии в Совете Федерации состоялась выставка-презентация, посвященная 100-летию образования республики. Фото: Александр Рогоза

Глава республики отмечает, что за последнее время в республике построены шесть крупных школ.

- Причем не только в Якутке, но и в наших сельских районах. Надеемся, что в последующем Правительство страны будет поддерживать проекты по развитию Северо-Восточного федерального университета (он находится в Якутке, около 20 тысяч студентов, - Авт.).

Еще один важный для Якутии (да и не только) вопрос - Ленский мост. Проекты строительства капитальной переправы через самую большую реку Сибири в районе Якутска существуют с 1980-х годов. Вот только до реальных дел до сих пор не дошло. А ведь это вопрос федерального масштаба. Такой мост (длиной более 3 км) станет кратчайшим путем для грузов из Восточной Сибири к портам Охотского моря. Он свяжет, например, Иркутск с Магаданом. Еще раз: важнейший логистический проект в масштабах всей восточной части страны.

- Я очень доволен, что главный наш проект - мост через Лену - получил в Совете Федерации всеобъемлющую поддержку, - говорит Айсен Николаев. - И в проекте постановления, и при рассмотрении в комитетах, и сегодня на пленарном заседании Валентина Ивановна сказала, что это проект нужен не только Якутии, но и всему Дальнему Востоку, нужен всей стране. Этот проект должен быть реализован несмотря на все сложности, несмотря на то, что он будет строиться в условиях вечной мерзлоты, в самых суровых условиях, которые есть на нашей планете, этот мост обязательно должен быть построен. И мы уверены, что постановление Совета Федерации поможет нам в решении этого вопроса.

На выставке были представлены товары, которыми славится Якутия - изделия из золота и серебра, мех, резьба по кости и многое другое. Фото: Александр Рогоза

КИНО И ТУРИЗМ

К слову, в последние годы весь мир (без преувеличения) удивил феномен якутского кино. Местные режиссеры, продюсеры и сценаристы умудрились при очень скромных бюджетах создать целую автономную индустрию. В республике, где живет около 1 млн человек, появился свой собственный кинематограф, заточенный сугубо на локальный внутренний рынок. При этом он не просто окупается. Он приносит хорошую прибыль!

Журналисты спросили у Айсена Николаева, когда же якутское кино потеснит Голливуд.

- Вы задали тот же вопрос, который мне сегодня Валентина Ивановна задавала, - улыбается Айсен Николаев. - Мы действительно достаточно серьезно занимаемся развитием кинематографии. В этом году даже принят специальный закон о поддержке якутского кино. Мы видим, что плоды многолетней работы наших кинематографистов дают результаты. Сейчас большая часть того креативного кластера, который мы запустили в Якутске при помощи Министерства по развитию Дальнего Востока, занимается как раз поддержкой наших независимых кинопроизводителей. То техническое оснащение, которое появилось, серьезно повысит уровень нашей индустрии. Процессы, которые раньше мы не могли делать у себя в республике, а делали в Москве - так называемый постпродакшн (качественный монтаж, спецэффекты и так далее, - Авт.) - теперь реализованы в Якутске на уровне лучших столичных студий.

Еще одно направления для развития республики - туризм. Невероятные Ленские столбы (стена скал на изгибающемся берегу реки, - Авт) видели миллионы человек. На фотографиях. А вот вживую пока не доводилось.

- Мы стараемся сделать так, чтобы Якутия была привлекательна для туристов из всех регионов России, - говорит Алексей Еремеев. - У нас уникальная природа, уникальные Ленские столбы, о которых знает весь мир. К нам едут туристы. Но труднодоступность транспортной системы нам, конечно же, немного мешает развиваться. (Из Москвы в Якутск можно добраться самолетом - прямой рейс длится около 7-8 часов, дорога поездом займет около 7 суток, - Авт.). Будем развивать туристическую инфраструктуру. Нам нужно строить больше хороших гостиниц, прокладывать интересные и удобные туристические маршруты. Я думаю, что в будущем вся большая Россия узнает Якутию не только как алмазный край, но и как туристическую Мекку нашей страны. Приезжайте к нам!