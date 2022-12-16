Чем измерить искусственный интеллект?

Новый выпуск «Женских историй» рассказывает о степени развития искусственного интеллекта в нашей стране Фото: Shutterstock

Программу ведут Анжелика Сулхаева и Ирина Осадчая, а в гостях у «КП» Алексей Масютин, руководитель исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта на базе Высшей школы экономики.

Сегодня кто выигрывает в развитии искусственного интеллекта (ИИ), тот выигрывает и в экономике, и в безопасности, и в сельском хозяйстве, и обойдет остальных по многим другим направлениям. Искусственный интеллект стал неотъемлемой частью повседневной жизни. Мы ежедневно пользуемся разработками в сфере ИИ и уже даже не замечаем этого. Технологические чудеса стали привычными. По данным Национального Центра развития искусственного интеллекта, в нашей стране насчитывается более 2 тысяч решений с использованием технологий ИИ. Этому посвящен федеральный проект «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика».

Согласно данным социсследований за 2022 год, почти половина россиян (55%) заявили о своем доверии технологиям искусственного интеллекта. Это на 7% больше, чем в 2021 г. При этом 32% соотечественников сомневаются, можно ли на них всецело положиться. Но как понять, на каком уровне развития находится та или иная технология или сфера? Чем мерить?

На этот вопрос отвечает гость «Комсомолки» Алексей Масютин:

- Самый распространенный показатель уровня развития Искусственного интеллекта это число публикаций в данной области на топовых мировых конференциях, крупнейших международных компаний, вузов и исследовательских центров. Это показывает то, насколько перечисленные организации конкретной страны вкладываются в новое знание и в новые разработки в сфере ИИ. Если говорить про Россию, то по данным Высшей школы экономики, института статистических исследований экономики и знаний, в 2018-2021 году Россия занимала 15-17 место в мировом рейтинге. Лидерами традиционно являются США, Китай, Япония. Но у нас очень неплохой задел для дальнейшего роста. И для этого сейчас многое делается компаниями и государством.

Так, в прошлом году в Высшей школе экономики при поддержке Министерства экономического развития было основано шесть опорных центров искусственного интеллекта, были согласованы дорожные карты на три-четыре года вперед с конкретными целями, с так называемыми ключевыми показателями эффективности этих центров и выделено финансирование. Более трети этого проекта финансируется за счет бизнеса. То есть государство предлагает субсидию, которая поддерживает научные разработки и исследования, а бизнес голосует за них рублем, что будет означать жизнеспособность этих разработок.

Большая работа проводится среди молодежи. Например, уже второй год проводится всероссийская олимпиада для школьников по искусственному интеллекту, а еще школьники изучают практики внедрения ИИ-технологий в работу разных отраслей экономики на специальных бесплатных курсах.

Наш потенциал – амбициозная молодежь!

Как отметил, Алексей Масютин, европейские санкции негативно сказались в части состояния отечественного рынка электроники, так называемого компьютерного «железа». Что ж, придется подтягиваться, и некоторые решения тестировать на отечественной базе. А кроме того, выстраивать новые партнерские отношения с другими странами, например, с тем же Китаем. Но главное - растить собственную молодежь, способную сделать свой вклад в эту отрасль.

Однако основные перспективы и главный научный мозговой потенциал России лежит в плоскости разработки софта – собственного программного обеспечения.

Успешнее прочих сфер новые технологии использует финансовая отрасль, ритейл, телеком. Сложнее и чуть более инерционно в этом отношении развиваются тяжелая промышленность, металлургия, предприятия. Разумеется, чем более капиталоемкое производство, тем сложнее его перевести в ту самую «цифру».

Но рано или поздно в процесс цифровизации вовлекутся все отрасли хозяйства. Вопрос времени.

- Но сказать, что мы полностью импортозаместились, на данный момент нельзя, - констатирует спикер. - Много усилий предпринимается, чтобы это произвести, это большой вызов, это очень интересная работа. В Высшей школе экономики разрабатываются модели для персонализированной диагностической медицины. Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве с крупнейшим производителем лекарственных препаратов, в рамках которого снижаются издержки вывода на рынок новых лекарственных препаратов.

Словом, технологии развиваются насколько возможно оперативно, отвечая на вызов времени. Но людям не стоит бояться потерять работу, следуя расхожему мифу, что роботы нас заменят. IT-индустрия, как раз напротив, очень нуждается в кадрах. Так что стоит смотреть вперед оптимистичнее, и будем открытыми к изменениям и новым знаниям, связанным с техническим прогрессом, которые вокруг происходят.