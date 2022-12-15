Льготную ипотеку свернут, а семейную расширят: Владимир Путин озвучил шесть задач на 2023 год

Владимир Владимирович неожиданно для многих произнес программную речь на вполне рядовом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Будет в этом году у президента послание Федеральному собранию или не будет — не ясно. В Кремле на сей счет молчат. Но Владимир Владимирович неожиданно для многих произнес программную речь на вполне рядовом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Как бы и не послание, однако же Путин целый час говорил министрам и губернаторам о шести целях обновления страны в следующем году.

- Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Ее цель: смять нашу экономику, через грабёж наших валютных резервов обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет не оправдался, - заявил в самом начале глава страны.

Хотя удар по экономике все же получился не слабым: по расчетам правительства, до 2025 года нас ждут дефицитные бюджеты. Уже в следующем году придется занимать 3 трлн. рублей. Правда, президент заверил, что в остальных странах G-20 недостаток бюджета еще больше.

Дальше Путин перечислил сами задачи на следующий год:

ТОРГОВЛЯ

Глава страны еще раз объявил, что Россия не собирается запираться от других стран. Будем торговать с Ближним Востоком и Африкой, раз Запад от нас прячется. Да и Азия — богатый покупатель. Правда, даже к 2030 году, как сказал Путин, мы сможем продавать на Восток лишь 60% газа (88 млрд. кубов), который год назад у нас покупала Европа.

Но ЕС от торговых санкций теряет все равно больше.

- Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера – США, прямо ведет к деиндустриализации Европы. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды. Мол, почему вы с нами так поступаете? Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? - задал риторический вопрос президент.

Еще в рамках ЕАЭС (кроме нас еще Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия) создается система «работы без границ».

- 500 тысяч вакансий и 2 млн. резюме, - уточнил Путин.

Релоцировавшимся будет проще работать у них, а их мигрантам — у нас.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Глава страны напомнил правительству, что Россия должна добиться «технологического лидерства» в искусственном интеллекте, промышленности, беспилотниках и так далее.

Президент недовольно сообщил, что программа льготного лизинга российских кораблей и самолетов так и не заработала. Он еще раз поручил дать на самолеты деньги в этом году, хотя осталось всего две недели. А на суда — в первом квартале 2023-го.

ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

- Нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти, - успокоил Путин.

Российский лидер объяснил, что финансовый суверенитет нам дадут рублевые международные расчеты. Мы начали расплачиваться нашим «деревянным» в два раза больше, если сравнивать с декабрем 2021-го. Теперь на него приходится треть платежей с другими странами.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Льготную ипотеку решено плавно свернуть. Она продлится до 1 июля 2024 года (изначально ее конец готовился в этом Новом году), но уже со следующего года ставка вырастет до 8%.

Сейчас льготный кредит на 3-30 лет может получить кто угодно — главное покупать квартиру в новостройке, а не на вторичке. Максимальная сумма: 12 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. рублей — для остальных регионов.

Одновременно расширят семейную ипотеку. Займ под 6% смогут получить все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. До этого давали кредит только родителям с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат вообще ипотеку под 2% в новостройках.

СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

Путин рассказал, что после детских выплат нуждающимся семьям, двойной индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий количество официальных бедняков сократилось до 10,5 млн. человек.

В следующем году поручено «закрепить динамику».

- Среди тех, кто трудится, не должно быть тех, кто сводит концы с концами, - заявил глава страны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА

- В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее, - пообещал Владимир Владимирович. - Будем развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы.

Министры уже в начале следующего года должны создать программу развития новых территорий. К 2030 году Новороссия должна выйти на общероссийский уровень качества жизни.

- И обращаю внимание, что указанный сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает то, что можно откладывать эту задачу на потом. Ответственность лично будут нести профильные министры и вице-премьеры, - предупредил президент.