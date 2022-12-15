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Политика15 декабря 2022 15:17

Льготную ипотеку свернут, а семейную расширят: Владимир Путин озвучил шесть задач на 2023 год

Путин заявил, что план Запада смять российскую экономику не сработал
Олег АДАМОВИЧ
Олег АДАМОВИЧ
Владимир Владимирович неожиданно для многих произнес программную речь на вполне рядовом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Владимир Владимирович неожиданно для многих произнес программную речь на вполне рядовом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

Будет в этом году у президента послание Федеральному собранию или не будет — не ясно. В Кремле на сей счет молчат. Но Владимир Владимирович неожиданно для многих произнес программную речь на вполне рядовом заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Как бы и не послание, однако же Путин целый час говорил министрам и губернаторам о шести целях обновления страны в следующем году.

- Как известно, против России развернута беспрецедентная санкционная агрессия. Ее цель: смять нашу экономику, через грабёж наших валютных резервов обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию. Этот расчет не оправдался, - заявил в самом начале глава страны.

Хотя удар по экономике все же получился не слабым: по расчетам правительства, до 2025 года нас ждут дефицитные бюджеты. Уже в следующем году придется занимать 3 трлн. рублей. Правда, президент заверил, что в остальных странах G-20 недостаток бюджета еще больше.

Дальше Путин перечислил сами задачи на следующий год:

ТОРГОВЛЯ

Глава страны еще раз объявил, что Россия не собирается запираться от других стран. Будем торговать с Ближним Востоком и Африкой, раз Запад от нас прячется. Да и Азия — богатый покупатель. Правда, даже к 2030 году, как сказал Путин, мы сможем продавать на Восток лишь 60% газа (88 млрд. кубов), который год назад у нас покупала Европа.

Но ЕС от торговых санкций теряет все равно больше.

- Сегодня уже сами власти Евросоюза говорят о том, что политика их главного партнера – США, прямо ведет к деиндустриализации Европы. Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды. Мол, почему вы с нами так поступаете? Хочется в этой связи спросить: а вы чего хотели? Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги? - задал риторический вопрос президент.

Еще в рамках ЕАЭС (кроме нас еще Киргизия, Казахстан, Армения и Белоруссия) создается система «работы без границ».

- 500 тысяч вакансий и 2 млн. резюме, - уточнил Путин.

Релоцировавшимся будет проще работать у них, а их мигрантам — у нас.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СУВЕРЕНИТЕТ

Глава страны напомнил правительству, что Россия должна добиться «технологического лидерства» в искусственном интеллекте, промышленности, беспилотниках и так далее.

Президент недовольно сообщил, что программа льготного лизинга российских кораблей и самолетов так и не заработала. Он еще раз поручил дать на самолеты деньги в этом году, хотя осталось всего две недели. А на суда — в первом квартале 2023-го.

ФИНАНСОВЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ

- Нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу. Мы в кабалу не собираемся идти, - успокоил Путин.

Российский лидер объяснил, что финансовый суверенитет нам дадут рублевые международные расчеты. Мы начали расплачиваться нашим «деревянным» в два раза больше, если сравнивать с декабрем 2021-го. Теперь на него приходится треть платежей с другими странами.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Льготную ипотеку решено плавно свернуть. Она продлится до 1 июля 2024 года (изначально ее конец готовился в этом Новом году), но уже со следующего года ставка вырастет до 8%.

Сейчас льготный кредит на 3-30 лет может получить кто угодно — главное покупать квартиру в новостройке, а не на вторичке. Максимальная сумма: 12 млн. рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 6 млн. рублей — для остальных регионов.

Одновременно расширят семейную ипотеку. Займ под 6% смогут получить все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. До этого давали кредит только родителям с ребенком, родившимся с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получат вообще ипотеку под 2% в новостройках.

СНИЖЕНИЕ БЕДНОСТИ

Путин рассказал, что после детских выплат нуждающимся семьям, двойной индексации прожиточного минимума, МРОТ и пенсий количество официальных бедняков сократилось до 10,5 млн. человек.

В следующем году поручено «закрепить динамику».

- Среди тех, кто трудится, не должно быть тех, кто сводит концы с концами, - заявил глава страны.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДОНБАССА

- В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения, здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее, - пообещал Владимир Владимирович. - Будем развивать в новых регионах первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы.

Министры уже в начале следующего года должны создать программу развития новых территорий. К 2030 году Новороссия должна выйти на общероссийский уровень качества жизни.

- И обращаю внимание, что указанный сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает то, что можно откладывать эту задачу на потом. Ответственность лично будут нести профильные министры и вице-премьеры, - предупредил президент.

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